Causa Propofest: el médico imputado admitió su relación con "Fini" Lanusse y negó presenciar algún delito

En el marco de la investigación por la causa Propofest , el médico anestesista imputado , Hernan Boveri, presentó un escrito ante la Justicia y alegó que las acusaciones "nacen de rumores y carecen de pruebas directas". El descargo fue elevado tras negarse a declarar durante la indagatoria

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El profesional está imputado por administración fraudulenta y se defendió expresando que quienes denunciaron el caso "no presenciaron ningún hecho relacionado con el delito" . Según detallo Infobae, Boveri dio detalles sobre su trayectoria profesional y aseguró que nunca tuvo conflictos con ninguna insistitución donde trabajó. "Jamás enfrenté un cuestionamiento ético ni disciplinario de ningún tipo. Mi carrera es intachable ”.

Por otro lado, el anestesista criticó el inicio de la causa y aseguró que no existen pruebas claras y contundentes que lo incriminen. " No está determinado exactamente cuál es la conducta concreta que se me atribuye, esto es, cuáles son los acontecimientos históricos con detalle de la fecha, el lugar y el modo en el que habría participado en la comisión de un delito”, sentenció

En su declaración, Boveri explicó cuál era la relación que mantenía con Delfina "Fini" Lanusse , también imputada por el hecho. Aseguró que se conocieron en el ámbito laboral y mantenían una relación sentimental consensuada. Asimismo, enfatizó en que los unía un "sentimiento de cariño mutuo" y que mantenían una relación discreta.

Quiénes son "Fini" Lanusse y Hernán Boveri, los investigados en la causa de las "Propofest" Delfina "Fini" Lanusse y Hernán Boveri tenían una relación sentimental Gentileza

Jeringas halladas en su domicilio

El anestesista también dio explicaciones sobre las jeringas encontradas en su casa tras un allanamiento judicial. Boveri aseguró que él compró las jeringas para suministrarle medicamentos a su perro, que se encontraba en tratamiento oncológico y falleció durante el proceso.

Asimismo, remarcó que la presencia de esos materiales en su domicilio no representan un delito ni una irregularidad, ya que fueron adquiridos legalmente y con uso exclusivo para cuidados veterinarios.

Controles en el Hospital Italiano

Con respecto a las pruebas que lo incriminan en el desvío de fármacos, como propofol, Boveri aseguró que no existen pruebas que lo incriminen y que el mismo Hospital Italiano confirmó que "no se verificó ningún faltante de este medicamento"

Hospital Italiano de la Ciudad de Buenos Aires Boveri aseguró que desde el Hospital Italiano “no se verificó ningún faltante de medicamentos” web

“El circuito de aplicación supone la intervención sucesiva y concurrente de múltiples actores y mecanismos de control: el servicio de farmacia, el personal técnico de anestesia, los médicos anestesiólogos, los sistemas de registración y las instancias de devolución y descarte. Se trata de un procedimiento segmentado, controlado y documentado, con verificaciones cruzadas permanentes y a través de un sistema de control internacional de primer nivel. No es viable que un profesional sustraiga medicamentos sin que sea detectado", sentenció Boveri.