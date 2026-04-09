9 de abril de 2026 - 21:33

Caso Propofest: el testimonio de la hermana del anestesiólogo muerto complica a "Tati" Leclercq

Julieta Zalaza reveló un detalle sobre el momento en que se encontró el cuerpo de su hermano y apuntó contra la residente.

Alejandro Zalazar, anestesiológo fallecido

Alejandro Zalazar, anestesiológo fallecido

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Chantal “Tati” Leclercq, imputada en la causa Propofest

Chantal “Tati” Leclercq, imputada en la causa Propofest

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Este jueves, la residente Chantal “Tati” Leclercq, quien tenía vínculo con el anestesista fallecido Alejandro Zalazar, fue imputada tras comprobarse que estuvo en el departamento de la víctima. En el marco de la investigación, la hermana del mendocino, Julieta Zalazar dio detalles sobre el día en que encontraron al joven sin vida y denunció que Leclercq habría manipulado el celular de su hermano.

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"Cuando yo llego al domicilio de Alejandro, me encontré con Chantal Leclercq en el hall del edificio, que además, entró al departamento y en un momento dado, manipuló el teléfono celular de Alejandro", expresó la joven en declaraciones difundidas por el periodista Mauro Szeta.

Delfina "Fini" Lanusse y Chantal "Tati" Leclercq
Delfina

Delfina "Fini" Lanusse y Chantal "Tati" Leclercq, imputadas en la causa Propofest

Asimismo, Zalazar describió la escena que presenció en el departamento de su hermano e hizo hincapíe en la actitud que habría tenido Leclercq en ese momento. "Repasando todo, me acuerdo textual que en un momento dado Chantal manipuló el teléfono celular de mi hermano antes de que fuera secuestrado por la policía", sentenció

Tras las declaraciones de la joven, se investigan los posibles motivos por los que la residente habría intentado utilizar el celular del fallecido anestesiólogo. Una de las hipótesis apunta a que Chantal habría intentado eliminar los mensajes que tuvo con el joven horas antes de su muerte. Por el momento, todo se encuentra bajo investigación.

El vínculo de “Tati” Leclercq con Alejandro Zalazar

Leclercq es residente de tercer año de anestesiología en el hospital Rivadavia. Según trascendió, estuvo presente en el lugar de los hechos y además colaboró con el procedimiento.

En las últimas horas, se conoció que fue imputada en el marco de la causa en la que se investiga la muerte de Zalazar por consumo de propofol y fentanilo, fármacos robados presuntamente del Hospital Italiano de Buenos Aires y que tiene como principales acusados a Delfina Lanusse(conocida de Leclercq) y Hernán Boveri, médico de planta con trayectoria en la institución.

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Aunque no trascendió aún el delito de la imputación formal, los investigadores sostienen que Leclercq habría alterado pruebas al haber estado en el departamento del mendocino momentos después de su muerte, en base a registros de las cámaras de seguridad.

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