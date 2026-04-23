Hay pueblos que luchan contra la despoblación con campañas simbólicas. Y hay otros que directamente ponen algo concreto sobre la mesa. Arenillas , en la provincia de Soria , eligió ese segundo camino: ofrece una vivienda municipal equipada sin coste de alquiler .

Por qué la mopa está dejando de utilizarse en la limpieza y cuáles son las alternativas más saludables

Estudios muestran que los estudiantes que garabateaban sus cuadernos desarrollaron una poderosa ventaja

Además, brinda un trabajo fijo como albañil y la opción de gestionar el bar social del pueblo para atraer a una familia que quiera instalarse de forma permanente.

No está buscando turistas ni aventureros de fin de semana. Está buscando gente que quiera quedarse.

El pueblo tiene apenas 40 habitantes, pero en muy poco tiempo recibió una avalancha de interés . A mediados de febrero se hablaba de 116 solicitudes en menos de una semana ; dos meses más tarde, la propia alcaldesa confirmó que ya habían llegado más de 8.000 correos en dos semanas .

Lo más fuerte del caso Arenillas es que la propuesta no se apoya en una consigna vacía de “cambiar de vida”. Tiene forma concreta.

El ayuntamiento cede una de las siete viviendas municipales rehabilitadas en los últimos años para atraer residentes estables, y además suma un empleo que responde a una necesidad real del pueblo: el mantenimiento y la rehabilitación de inmuebles públicos.

Un pueblo español busca voluntarios para mudarse y empezar de cero a cambio de casa gratis y trabajo fijo (1)

En territorios chicos, donde el patrimonio existe pero faltan manos para sostenerlo, ese detalle no es menor.

A eso se agrega otro elemento que cambia bastante la ecuación: el bar social. En una ciudad, un bar puede ser apenas un negocio más.

En un pueblo de este tamaño, funciona como punto de encuentro, centro de conversación y espacio donde se mantiene viva la rutina compartida.

Por eso, aunque gestionar el bar no aparece siempre como condición indispensable para acceder a la vivienda y al empleo, sí aparece como una pieza clave para integrarse rápido al corazón del lugar.

Un pueblo español busca voluntarios para mudarse y empezar de cero a cambio de casa gratis y trabajo fijo (2)

Para muchas familias cansadas de alquileres altos, inestabilidad laboral o ruido urbano, esa combinación suena menos a fantasía y más a oportunidad concreta.

El detalle que vuelve más seria la propuesta

La búsqueda prioriza a una familia con intención de arraigo, preferentemente con hijos en edad escolar, y el proyecto contempla incluso transporte escolar gratuito hasta Berlanga de Duero, a unos 20 kilómetros.

Además, el proceso sigue abierto hasta encontrar a quienes mejor encajen con la vida del pueblo, sin un plazo cerrado para postularse.

Un pueblo español busca voluntarios para mudarse y empezar de cero a cambio de casa gratis y trabajo fijo (1)

La localidad lleva décadas impulsando iniciativas para frenar la despoblación, rehabilitó viviendas y logró darle visibilidad al municipio con proyectos culturales como el Boina Fest, que en verano atrae a mucha más gente que la que vive allí durante el invierno. Detrás de esta convocatoria viral hay una estrategia previa, no solo una ocurrencia de último momento.

Cómo inscribirse para mudarse a Arenillas, paso a paso

La postulación se hace contactando directamente al Ayuntamiento de Arenillas. En la solicitud conviene explicar tu situación familiar, tus motivos para mudarte y tu experiencia laboral, sobre todo si encajás con el puesto ofrecido o con la posible gestión del bar social. También se difundieron como vías de contacto el correo [email protected] y el teléfono 975 18 51 17.