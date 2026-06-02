Casa gratis, trabajo fijo e internet: el pequeño pueblo entre montañas que busca familias para no desaparecer

Arenillas es un pequeño pueblo en la provincia de Soria que hoy lucha por su supervivencia. Durante décadas, el éxodo de jóvenes hacia las ciudades dejó al pueblo con apenas 40 vecinos censados . Para revertir esto, el ayuntamiento rehabilitó viviendas con un fin claro: atraer nuevos residentes permanentes.

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La propuesta es concreta y busca perfiles muy específicos para garantizar el futuro de la comunidad. El ayuntamiento puso a disposición una vivienda municipal totalmente equipada y libre de gastos de alquiler . El requisito fundamental es que se trate de una familia con hijos en edad escolar para revitalizar la zona.

Además de la vivienda, la oferta incluye un puesto de trabajo estable como albañil municipal . El seleccionado se encargará del mantenimiento y la rehabilitación de los edificios del pueblo, garantizando un ingreso seguro desde el primer día. Como complemento, la familia podrá gestionar el bar social , que funciona como punto de encuentro vecinal.

Buscan voluntarios para vivir gratis entre las montañas y ofrecen trabajo asegurado, pero la competencia es feroz. En pocas semanas, el pueblo recibió miles de correos electrónicos de interesados provenientes de España y diversos puntos de América Latina . La prioridad la tendrán quienes demuestren un compromiso real de quedarse a vivir para siempre.

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Escuela, transporte e internet: qué beneficios incluye la propuesta

El transporte escolar también está resuelto para los más chicos. Los niños podrán asistir al colegio comarcal de Berlanga de Duero, situado a unos 20 kilómetros de distancia, con un servicio de traslado gratuito. Para quienes necesiten conectividad, el pueblo ha mejorado su infraestructura de internet para facilitar el teletrabajo.

El proceso de postulación se realiza a través del contacto directo con el Ayuntamiento de Arenillas vía web o email. Los interesados deben enviar una solicitud detallando su experiencia laboral y composición familiar. Debido a la masividad de la convocatoria, se recomienda actuar rápido para entrar en el proceso de evaluación de candidaturas.