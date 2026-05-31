31 de mayo de 2026 - 12:50

Un pueblo de 800 habitantes regala tierras y paga casi 2 mil dólares por mudarse allí

El programa incluye parcelas con conexiones de agua y luz ya listas, además de bonos en efectivo que aumentan según la cantidad de hijos en edad escolar.

Este pueblo en Nebraska busca nuevos habitantes.&nbsp;

Este pueblo en Nebraska busca nuevos habitantes. 

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Los Andes | Redacción Turismo
Por Redacción Turismo

Un pequeño pueblo rural busca desesperadamente nuevos vecinos para combatir la despoblación. La oferta es inusual: terrenos totalmente gratuitos para quienes se comprometan a construir su hogar allí. No se trata de lotes aislados, sino de espacios con infraestructura básica ya instalada, diseñados para atraer a trabajadores remotos y familias jóvenes.

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El objetivo principal es inyectar vida a la economía local y asegurar que las escuelas sigan funcionando. Por eso, el programa no busca residentes temporales, sino personas dispuestas a establecerse de forma permanente. Para facilitar el proceso, se ofrecen incentivos económicos directos que se entregan al matricular a los niños en los centros educativos de la zona.

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Curtis: el pueblo de Nebraska que regala tierras en plena pradera

Ubicada en el estado de Nebraska, la ciudad de Curtis es el epicentro de esta iniciativa. En esta región de los Estados Unidos, caracterizada por sus vastas praderas y colinas suaves, la densidad de población es muy baja. El programa ofrece lotes sin costo para edificar residencias permanentes, diferenciándose de otras ofertas rurales por incluir calles pavimentadas y acceso inmediato a servicios esenciales como electricidad y abastecimiento de agua.

Los beneficiarios deben cumplir con reglas estrictas para mantener la propiedad del terreno. El requisito fundamental es construir una vivienda en un plazo máximo de dos años. Esta condición asegura que el crecimiento poblacional sea real. La administración local busca que los nuevos habitantes consuman en los comercios del pueblo, participen en las actividades comunitarias y contribuyan al mantenimiento de los servicios públicos.

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¿Cuánto dinero pagan por mudarse a Curtis?

El apoyo financiero varía según la composición familiar. Las familias con un hijo pueden recibir hasta 750 dólares, cifra que asciende a 1.250 para quienes tienen dos, y alcanza los 1.750 dólares en casos de tres o más descendientes. Este dinero está condicionado a la escolarización local. Sin embargo, el lote gratuito no cubre los gastos de construcción, impuestos ni mantenimiento, por lo que se requiere una inversión inicial por parte del interesado.

¿Vale la pena mudarse a un pueblo de 800 habitantes?

Mudarse a un entorno de apenas 800 residentes implica un cambio drástico de estilo de vida. La propuesta es una opción para quienes buscan tranquilidad y un menor costo inicial de la tierra, pero exige una planificación financiera rigurosa. Curtis ofrece la base técnica y un incentivo económico, pero el verdadero reto para los nuevos habitantes es construir una vida estable en una comunidad pequeña que lucha por crecer.

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