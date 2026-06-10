Bloqueos, crisis y enfrentamientos: se agrava el conflicto político en Bolivia

Una multitudinaria movilización de organizaciones campesinas, mineras y sindicales derivó este miércoles en fuertes incidentes con las fuerzas de seguridad en el centro de La Paz, en lo que fue la jornada de mayor conflictividad desde que comenzaron las protestas contra el presidente Rodrigo Paz Pereira .

La marcha partió desde El Alto y recorrió varios kilómetros hasta las inmediaciones de la plaza Murillo , donde se concentran las principales instituciones del poder político boliviano. El objetivo de los manifestantes era acercarse a la sede gubernamental, pero el avance fue bloqueado por un importante operativo policial.

Cuando las columnas intentaron aproximarse a la plaza, las fuerzas de seguridad utilizaron gases lacrimógenos y otros elementos disuasivos para contener la movilización. Durante los incidentes también se registraron explosiones de petardos y cargas de dinamita utilizadas por algunos sectores de la protesta.

El operativo incluyó varios anillos de seguridad en torno al centro político de la capital boliviana. Además de la presencia policial, se observaron efectivos militares en sectores cercanos al Palacio de Gobierno y a la Casa Grande del Pueblo , donde funciona el despacho presidencial.

: ́ Buenos Aires, 10 junio (NA) -- Una multitudinaria marcha de campesinos, mineros y trabajadores afiliados a la Central Obrera Boliviana (COB) derivó… pic.twitter.com/fVNYmiSbAV

Una crisis que lleva más de 40 días

La protesta se desarrolló en el marco de una crisis que ya supera los 40 días y que ha estado marcada por cortes de rutas, movilizaciones y reclamos contra el Ejecutivo. Las medidas de fuerza provocaron dificultades en el abastecimiento de combustibles, alimentos, medicamentos e insumos en distintas regiones del país, además de presiones sobre los precios de diversos productos.

La convocatoria reunió a organizaciones campesinas de los departamentos de La Paz, Oruro y Potosí, junto con delegaciones llegadas desde el Trópico de Cochabamba. También participaron sindicatos nucleados en la Central Obrera Boliviana (COB), entre ellos trabajadores mineros, docentes rurales y obreros fabriles.

Embed Lucho Aguilar informa desde Bolivia: más de 20 mil personas se movilizan desde El Alto hacia La Paz para exigir la renuncia del presidente, en defensa de los bienes comunes naturales y contra la criminalización de la protesta y el estado de excepción. La lucha del pueblo… pic.twitter.com/YxBjP9AsVJ — Nicolas del Caño (@NicolasdelCano) June 10, 2026

Detuvieron a un dirigente de las protestas

Durante los enfrentamientos se produjeron varias detenciones. Entre los arrestados figura Vicente Salazar, dirigente de la Federación Departamental Única de Trabajadores Campesinos de La Paz "Túpac Katari", una de las organizaciones que lideran las movilizaciones.

Su captura generó una inmediata reacción de los manifestantes, que reclamaron su liberación y cuestionaron el accionar de las autoridades. Antes de ser detenido, Salazar había ratificado el respaldo de distintos sectores sociales a las protestas y volvió a exigir la renuncia del presidente como parte de los reclamos centrales de la movilización.

La escalada de tensión refleja la profundización de un conflicto que comenzó con demandas vinculadas a la situación económica y que posteriormente incorporó cuestionamientos políticos directos contra el Gobierno boliviano.