7 de junio de 2026 - 20:35

Buscan voluntarios menores de 40 años para vivir en un pueblo de montaña: entregan una fortuna y estos son los requisitos

El programa de incentivos incluye un apoyo único de 20.000 euros para nuevos negocios y rentas mensuales reducidas bajo un compromiso de permanencia de cinco años.

Este pequeño pueblo italiano busca voluntarios. Estos son los requisitos.

Este pequeño pueblo italiano busca voluntarios. Estos son los requisitos.

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Por Cristian Reta

Una pequeña localidad de apenas 115 habitantes ha lanzado una ambiciosa propuesta para atraer nuevos voluntarios permanentes. El plan combina ayudas económicas directas con facilidades de vivienda, buscando perfiles jóvenes capaces de reactivar la economía local a través de emprendimientos sostenibles en un entorno rural marcado por el descenso poblacional.

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La iniciativa responde a la necesidad crítica de servicios en zonas donde la mayoría de los residentes son ancianos. A diferencia de las ofertas turísticas convencionales, este proyecto prioriza la creación de un tejido social estable, ofreciendo soporte financiero a quienes decidan trasladar su vida por completo a la montaña.

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Cuánto dinero ofrece Santo Stefano di Sessanio a los nuevos habitantes

El paquete en Santo Stefano di Sessanio, en la región italiana de Abruzzo, incluye un subsidio anual de 8.000 euros por tres años y una ayuda de 20.000 euros para abrir negocios. Estas cifras, sumadas a alquileres simbólicos, buscan atraer emprendedores en sectores como turismo o artesanía. El apoyo institucional es clave para manejar la burocracia inicial del traslado definitivo.

La selección prioriza proyectos que demuestren viabilidad económica y respeto por la arquitectura histórica local, evitando que las viviendas se conviertan en simples escenarios vacíos durante la temporada baja.

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Cuáles son los requisitos para sumarse al programa

Los candidatos deben cumplir una serie de condiciones para acceder a los beneficios:

  • Ser menor de 40 años
  • Contar con residencia legal en Italia
  • Firmar un compromiso de permanencia de cinco años
  • Presentar un proyecto con viabilidad económica demostrable
  • Respetar la arquitectura histórica de la localidad

Esta exigencia asegura que la ayuda económica se transforme en una recuperación demográfica real. El enfoque se centra en perfiles capaces de adaptarse a un entorno medieval donde la convivencia comunitaria es más estrecha que en la ciudad.

Cómo es vivir a 1.300 metros de altitud en los Apeninos

Vivir a 1.300 metros de altitud implica retos logísticos como el clima invernal riguroso y el aislamiento ocasional por nieve. Es imprescindible contar con transporte propio para realizar gestiones básicas o acceder a servicios médicos.

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Sin embargo, para quienes buscan un cambio de ritmo, la aldea ofrece una oportunidad única de convertir la montaña en su hogar permanente. La propuesta combina la tranquilidad de los Apeninos con una base financiera sólida para desarrollar un proyecto de vida que escape a la precariedad de los centros urbanos modernos.

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