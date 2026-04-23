23 de abril de 2026 - 21:25

Escándalo en Serbia: un concursante intentó ahorcar a su compañera en un reality show, pero no lo echaron

El momento quedó captado por las cámaras y debió intervenir personal de seguridad del programa. El agresor fue detenido pero liberado a las pocas horas y regreso al programa.

Escándalo en Serbia: un concursante intentó ahorcar a su compañera en un reality show

Escándalo en Serbia: un concursante intentó ahorcar a su compañera en un reality show

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Los Andes | Redacción Mundo
Por Redacción Mundo

Un hecho de violencia se vivió durante la transmisión de un reality show en Serbia, cuando uno de los participantes intentó ahorcar a una de sus compañeras en medio de una discusión. La situación fue alertada por el equipo de la producción y demás concursantes, quienes debieron intervenir en el hecho.

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El episodio tuvo lugar en el programa Elita, un certamen televisivo con un formato similar a Gran Hermano, donde diferentes personas, famosas o no, conviven en la misma casa hasta que el público elige a su favorito.

Las cámaras en vivo captaron la secuencia en la que el participante Asmin Durdi, intentó estrangular a su pareja, Maja Marinkovi, mientras se encontraban recostados en la cama. Según trascendió, la mujer habría golpeado en la boca al joven tras un ataque de celos, y este reaccionó tomándola por el cuello y apretándola contra el colchón.

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Otros participantes que se encontraban en la habitación observaron la secuencia y rápidamente se acercaron para detener al hombre y alejarlo de su pareja. Segundos más tarde, personal de seguridad del reality también acudió al lugar y, tras reducir al agresor, lo condujeron fuera de la habitación y lo sacaron de la casa.

El momento dio la vuelta al mundo y generó indignación en usuarios de redes sociales, que repudiaron la actitud del concursante. "Si esto lo hace en televisión nacional que hará en privado"; "Es espeluznante"; "Fue un intento de asesinato, es muy grave", fueron algunos de los comentarios que se leyeron

Según trascendió, el participante habría permanecido detenido unas horas, pero luego quedó en libertad y regresó al programa. Desde la producción de Elita no se emitió ningún comunicado al respecto.

Polémica por el reality show en Serbia

Usuarios en las redes sociales expresaron que no es la primera vez que estos hechos de violencia se viven en este programa. De hecho, el show tenía como nombre Zadruga, pero fue cancelado en 2023 tras reiterados episodios polémicos.

Medios locales señalaron que el entonces presidente serbio Aleksandar Vucic intervino para que el programa dejara de emitirse en el país. Finalmente, el formato regresó bajo el nombre Elita.

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