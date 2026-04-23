Escándalo en Serbia: un concursante intentó ahorcar a su compañera en un reality show, pero no lo echaron

El momento quedó captado por las cámaras y debió intervenir personal de seguridad del programa. El agresor fue detenido pero liberado a las pocas horas y regreso al programa.

Escándalo en Serbia: un concursante intentó ahorcar a su compañera en un reality show

Un hecho de violencia se vivió durante la transmisión de un reality show en Serbia, cuando uno de los participantes intentó ahorcar a una de sus compañeras en medio de una discusión. La situación fue alertada por el equipo de la producción y demás concursantes, quienes debieron intervenir en el hecho.

El episodio tuvo lugar en el programa Elita, un certamen televisivo con un formato similar a Gran Hermano, donde diferentes personas, famosas o no, conviven en la misma casa hasta que el público elige a su favorito.

Las cámaras en vivo captaron la secuencia en la que el participante Asmin Durdi, intentó estrangular a su pareja, Maja Marinkovi, mientras se encontraban recostados en la cama. Según trascendió, la mujer habría golpeado en la boca al joven tras un ataque de celos, y este reaccionó tomándola por el cuello y apretándola contra el colchón.

Embed TRAGEDIA EN VIVO

En el reality serbio "Elita", un participante AHORCA en vivo a su compañera y seguridad tuvo que entrar para evitar una tragedia.



Imágenes brutales: la tomó del cuello con fuerza mientras discutían.



Realities están cruzando TODAS las líneas. ¿Cancelamos… pic.twitter.com/L1oYAconMs — Alerta Mundial (@TuiteroSismico) April 22, 2026 Otros participantes que se encontraban en la habitación observaron la secuencia y rápidamente se acercaron para detener al hombre y alejarlo de su pareja. Segundos más tarde, personal de seguridad del reality también acudió al lugar y, tras reducir al agresor, lo condujeron fuera de la habitación y lo sacaron de la casa.

El momento dio la vuelta al mundo y generó indignación en usuarios de redes sociales, que repudiaron la actitud del concursante. "Si esto lo hace en televisión nacional que hará en privado"; "Es espeluznante"; "Fue un intento de asesinato, es muy grave", fueron algunos de los comentarios que se leyeron