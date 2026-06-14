Tragedia aérea en Estados Unidos: murieron 12 personas tras la caída de una avioneta

Una avioneta utilizada para actividades de paracaidismo se estrelló este domingo cerca del Butler Memorial Airport , en el estado de Missouri, Estados Unidos. Como consecuencia del accidente murieron las 12 personas que se encontraban a bordo, según confirmaron las autoridades locales.

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De acuerdo con la información oficial disponible hasta el momento, la aeronave transportaba pasajeros que se preparaban para realizar saltos en paracaídas cuando se produjo el siniestro . La avioneta cayó en un campo cercano al aeropuerto y posteriormente se incendió.

El sargento Justin Ewing , de la Patrulla de Carreteras de Missouri, indicó que los servicios de emergencia recibieron el aviso durante la mañana y desplegaron un amplio operativo en la zona para asistir en las tareas de rescate y asegurar el área afectada.

✈️ #AlertaADN | Al menos 12 personas murieron luego de que una avioneta se estrellara cerca del Aeropuerto Conmemorativo de Butler, en Missouri, Estados Unidos. pic.twitter.com/N2m7KPycov

Las autoridades informaron que entre los fallecidos había 11 paracaidistas y el piloto de la aeronave . Todos los ocupantes murieron en el lugar del accidente. Por el momento no se difundieron oficialmente las identidades de las víctimas, mientras los investigadores avanzan con las notificaciones a familiares y la reconstrucción de los hechos.

Las causas de la caída todavía no fueron determinadas. Organismos federales como la Administración Federal de Aviación (FAA) y la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB) iniciaron una investigación para establecer qué ocurrió durante los minutos previos al impacto.

Algunos reportes preliminares señalan que la aeronave habría intentado regresar hacia el aeropuerto poco después del despegue, aunque las autoridades aún no confirmaron oficialmente qué motivó esa maniobra.

Un accidente que conmocionó a Missouri

El hecho ocurrió en Butler, una localidad situada aproximadamente a 100 kilómetros al sur de Kansas City. La magnitud del accidente movilizó a organismos locales, estatales y federales, que trabajaron durante varias horas en el lugar del impacto.

La tragedia volvió a poner el foco sobre las operaciones de vuelos vinculadas al paracaidismo recreativo, una actividad que en Estados Unidos cuenta con miles de participantes cada año y que se encuentra bajo supervisión de organismos aeronáuticos federales.