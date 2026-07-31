Hamás aceptó desarmarse pero condicionó el cumplimiento del acuerdo a la retirada de Israel de Gaza.

El grupo islamista palestino Hamás confirmó este viernes que aceptó un acuerdo para avanzar con su desarme , pero advirtió que solo cumplirá con los compromisos asumidos si Israel retira sus tropas de la Franja de Gaza y respeta las condiciones pactadas.

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La confirmación llegó un día después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump , anunciara que se había alcanzado un acuerdo para el "desarme total" de Hamás y de otros grupos armados palestinos, al que calificó como un "paso histórico" para reorganizar el gobierno del enclave.

El negociador de Hamás, Ghazi Hamad , explicó en declaraciones a medios árabes que el pacto contempla la retirada de las fuerzas israelíes de Gaza , la apertura de los pasos fronterizos y el cese de las operaciones militares.

El dirigente fue categórico al advertir que el cumplimiento dependerá de las acciones israelíes. " Si Israel no cumple el acuerdo, nosotros tampoco lo cumpliremos ", sostuvo.

Además, indicó que el borrador del pacto ya fue debatido con distintas facciones palestinas y recalcó que el compromiso de la "resistencia con los términos del acuerdo depende del cumplimiento por parte de la ocupación israelí".

El anuncio de Trump

El jueves, Trump informó a través de su red social Truth Social que la denominada Junta de Paz había alcanzado un acuerdo para el desarme de Hamás y de otros grupos armados que operan en Gaza.

Según explicó el mandatario estadounidense, el proceso se desarrollará en "fases cuidadosamente estructuradas" y, una vez completado el desarme, las tropas israelíes comenzarán a retirarse del territorio.

Trump anunció que llegó a un acuerdo con Hamas para su "desarme total". EFE/EPA/Saul Loeb

El plan contempla además el despliegue de una Fuerza Internacional de Estabilización, que trabajará junto con una nueva fuerza policial palestina para garantizar la seguridad en el enclave.

Trump también aseguró que el almacenamiento y control de las armas quedará bajo la supervisión del Comité Nacional para la Administración de Gaza y remarcó que Israel no tendrá participación en ese proceso.

El presidente estadounidense afirmó que el acuerdo permitirá que Gaza quede bajo el control de "un nuevo gobierno palestino" y agradeció la mediación de Egipto, Catar y Turquía, además del trabajo de su equipo negociador.

En paralelo, fuentes de seguridad egipcias informaron a la agencia EFE que representantes de Egipto, Catar, Turquía y Estados Unidos se reunirán en las próximas horas en El Cairo para ultimar los detalles del acuerdo e iniciar la segunda fase del alto el fuego.

De acuerdo con esas fuentes, Hamás aceptó el contenido del pacto, pero solicitó garantías tanto a los mediadores como al Consejo de Paz para asegurar que Israel cumpla con la retirada gradual de sus fuerzas, que estaría vinculada al cronograma de entrega de armas acordado entre las partes.