Golpeó a su novia en plena transmisión en vivo y el video generó indignación en las redes sociales

El streamer e influencer estadounidense, Jordan Sisco, se vio envuelto en una polémica tras viralizarse un video donde se lo ve golpeando a su pareja en plena transmisión en vivo. Las imágenes generaron indignación en las redes sociales y muchos seguidores pidieron el cierre de su canal de Twitch.
El joven se hizo reconocido en las redes sociales por ser un "streamer de Warzone", es decir, crear contenido mientras juega al videojuego Call of Duty: Warzone. Durante uno de sus directos con sus seguidores, el influencer contó que su novia, quien se encontraba con él en la habitación, derramó por accidente una bebida en la silla y computadora del joven.
Sisco reaccionó con agresividad al error de su novia y le propició dos golpes en el cuerpo. En el video se observa cómo el joven se acerca a la mujer para agredirla, aunque sólo se escuchan los golpes y los gritos de ella. En ese momento, el streamer le grita a su pareja y es entonces cuando nota que la transmisión en vivo continúa activa.
Tras observar la situación, los espectadores expresaron su indignación y estallaron el chat del video con comentarios. "Está loco, acaba de golpear a su novia"; "Podemos verte, la cámara no está apagada"; "Esto no se puede permitir"; Se le cayó una bebida… y a él se le cayó la máscara. El verdadero ‘lag’ es su nivel de persona", fueron algunos de los comentarios.
La respuesta del influencer
Tras el polémico video viralizado en redes sociales, Jordan Sisco realizó otra transmisión en vivo junto a su novia y aseguró que el hecho de violencia nunca sucedió. Sin embargo, un usuario en la red social X detectó que la mujer tenía golpes en su ojo, a pesar de negar la agresión. "Dejó que su novia se sentara frente a él con lo que parecía ser un ojo morado, apenas unas horas después de haberla golpeado dos veces", denunció el usuario @AaronTheLoco
Horas más tarde, el streamer eliminó el video donde se observa el hecho violento, lo que aumentó la indignación en los usuarios. Por otro lado, seguidores de Sesco compartieron fragmentos de videos donde se lo ve reaccionando de forma violenta mientras juega videojuegos, alegando que no sería la primera vez que demuestra tener este tipo de conductas.