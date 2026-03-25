Condenaron a un streamer que fingió jugar en vivo 6 horas al GTA para ocultar el asesinato de su pareja

En diciembre de 2022, un brutal crimen conmocionó a la ciudad de Lurgan, en Irlanda del Norte. Un hombre asesinó a su novia embarazada y como coartada armó un falso directo de 6 horas en su canal de YouTube jugando a un videojuego.
Un youtuber grabó un falso directo para encubrir el crimen y tras cuatro años de investigación, fue declarado culpable. La historia.
En diciembre de 2022, un brutal crimen conmocionó a la ciudad de Lurgan, en Irlanda del Norte. Un hombre asesinó a su novia embarazada y como coartada armó un falso directo de 6 horas en su canal de YouTube jugando a un videojuego.
Luego de cuatro años de investigación, el streamer fue condenado por el crimen. En el juicio, la Justicia dictaminó que se trató de un asesinato planeado, calculado y premeditado.
El 18 de diciembre de 2022, Natalie McNally de 32 años, quien cursaba su cuarto mes de embarazo, fue asesinada en su casa. Según trascendió, la víctima presentaba múltiples heridas de arma blanca, tres en la zona del cuello y un importante traumatismo en la cabeza provocado por al menos cinco golpes fuertes. Las investigaciones preliminares indicaban que su exnovio habría estado involucrado, pero luego las pistas apuntaron a su entonces actual pareja: Stephen McCullagh.
El joven se dedicaba a la creación de contenido para plataformas como YouTube, Twitch y TikTok y fue él mismo quien dio aviso a la Policía tras alegar que encontró el cuerpo de su novia sin vida. Sin embargo, las sospechas hacia el joven se incrementaron tras analizar su coartada.
McCullagh aseguró que, al momento del crimen, él estaba jugando al GTA Vice City mientras realizaba una transmisión en vivo que duró 6 horas. Sin embargo, las cámaras de seguridad lo captaron cerca de la casa de la víctima a la misma hora en que se estaba realizando el supuesto directo. En las imágenes se lo ubicó con una peluca y un sombrero, que él mismo utilizó para no ser reconocido.
Las investigaciones recabadas indican que el hombre inició un falso vivo en su canal de YouTube, acudió a la casa de McNally y la asesinó. Durante todo el proceso, el streamer se declaró inocente y negó en todo momento que se tratara de un falso directo.
Finalmente, el 23 de marzo de 2026, Stephen McCullagh fue declarado culpable y sentenciado a cadena perpetua por el asesinato premeditado de Natalie McNally.