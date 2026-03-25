Condenaron a un streamer que fingió jugar en vivo 6 horas al GTA para ocultar el asesinato de su pareja

Un youtuber grabó un falso directo para encubrir el crimen y tras cuatro años de investigación, fue declarado culpable. La historia.

Asesinó a su novia mientras fingía una transmisión en vivo de un videojuego.

En diciembre de 2022, un brutal crimen conmocionó a la ciudad de Lurgan, en Irlanda del Norte. Un hombre asesinó a su novia embarazada y como coartada armó un falso directo de 6 horas en su canal de YouTube jugando a un videojuego.

Luego de cuatro años de investigación, el streamer fue condenado por el crimen. En el juicio, la Justicia dictaminó que se trató de un asesinato planeado, calculado y premeditado.

El crimen de Natalie McNally El 18 de diciembre de 2022, Natalie McNally de 32 años, quien cursaba su cuarto mes de embarazo, fue asesinada en su casa. Según trascendió, la víctima presentaba múltiples heridas de arma blanca, tres en la zona del cuello y un importante traumatismo en la cabeza provocado por al menos cinco golpes fuertes. Las investigaciones preliminares indicaban que su exnovio habría estado involucrado, pero luego las pistas apuntaron a su entonces actual pareja: Stephen McCullagh.

Natalie McNally Natalie McNally, víctima de asesinato El joven se dedicaba a la creación de contenido para plataformas como YouTube, Twitch y TikTok y fue él mismo quien dio aviso a la Policía tras alegar que encontró el cuerpo de su novia sin vida. Sin embargo, las sospechas hacia el joven se incrementaron tras analizar su coartada.

McCullagh aseguró que, al momento del crimen, él estaba jugando al GTA Vice City mientras realizaba una transmisión en vivo que duró 6 horas. Sin embargo, las cámaras de seguridad lo captaron cerca de la casa de la víctima a la misma hora en que se estaba realizando el supuesto directo. En las imágenes se lo ubicó con una peluca y un sombrero, que él mismo utilizó para no ser reconocido.

Embed On the night of December 18, 2022, Natalie McNally, who was 15 weeks pregnant, was fatally stabbed at her home.



The livestream clip below is from Stephen McCullagh, Natalie McNally's partner.



Police allege that he recorded a six-hour video of himself playing "Grand Theft… pic.twitter.com/ctvz3TX3IH — Morbid Knowledge (@MorbidKnowledge) October 3, 2024 Las investigaciones recabadas indican que el hombre inició un falso vivo en su canal de YouTube, acudió a la casa de McNally y la asesinó. Durante todo el proceso, el streamer se declaró inocente y negó en todo momento que se tratara de un falso directo. Finalmente, el 23 de marzo de 2026, Stephen McCullagh fue declarado culpable y sentenciado a cadena perpetua por el asesinato premeditado de Natalie McNally.