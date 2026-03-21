Resolvió un crimen de más de 160 años: el insólito descubrimiento en un pueblo de Reino Unido

Un hallazgo inesperado en un jardín de Clyst Honiton, Inglaterra. El hecho reavivó una historia que parecía enterrada en el tiempo. Stanley, un perro labrador, encontró una botella de vidrio azul vinculada a un crimen por envenenamiento ocurrido en el siglo XIX en esa misma zona.
La botella tenía una inscripción llamativa: “No llevarse”. Tras limpiarla, Phillips recordó una historia local sobre el asesinato de William Ashford, quien murió en 1865 presuntamente envenenado por su esposa, Mary Ann Ashford.
El descubrimiento cobró sentido cuando investigó y encontró que la pareja habría vivido cerca de su propiedad actual. La coincidencia abrió la posibilidad de que el objeto estuviera vinculado directamente con el crimen.
Phillips sostiene que la botella podría haber sido utilizada para almacenar veneno en aquella época, aunque no existe confirmación definitiva. El hecho de que Stanley insistiera en cavar siempre en el mismo punto reforzó la curiosidad sobre el origen del objeto.
“Es fascinante haber encontrado un pedazo de historia en mi jardín”, afirmó, al destacar la conexión entre el hallazgo y un episodio que tuvo impacto en la evolución del sistema penal británico.