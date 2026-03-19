Es francés, pasó por Mendoza y su conmovedor video sobre su experiencia en Vendimia se hizo viral

La Fiesta Nacional de la Vendimia es un evento que llena de emoción a los mendocinos, pero también sorprende y enamora a los turistas que visitan la provincia. Este fue el caso de un turista francés que asistió a la segunda noche de la Vendimia de este año y se mostró conmovido por la experiencia.

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El influencer compartió el video en su cuenta de TikTok, el cual llenó de comentarios de mendocinos que compartían su emoción. El video se hizo viral en las redes y alcanzó más de 17 mil reproducciones.

Fabio Vitway es oriundo de Francia y dedica su vida a viajar y asentarse en diferentes ciudades del mundo para así, como él mismo explica, "descifrar la vida real en el extranjero" . Su último destino fue Mendoza , y desde que llegó compartió videos de su experiencia en la provincia.

Sin embargo, en pocos días dejará la ciudad para ir a su siguiente destino, Corea del Sur. Sin embargo, decidió que no se marcharía sin antes vivir la mayor experiencia de Mendoza: la Fiesta Nacional de la Vendimia. Fabio asistió el domingo a la segunda repetición de la Fiesta , y disfrutó de los shows de Abel Pintos, Campedrinos, Maggie Cullen y Ángela Leiva.

En un video que compartió en su cuenta de TikTok ( @fabio_vitaway) mostró desde el primer momento cómo vivió esa noche en suelo mendocino y detalló lo que sintió. "Mendoza, que lugar increíble y qué noche mágica", expresó. Además, el turista destacó la energía de los mendocinos en el Frank Romero Day.

Doming fui al show de l’acto central de la Vendimia… y por un momento dejé de sentirme extranjero. Sometimes you don’t need to know the songs. You just feel the moment. Mendoza tiene algo especial #Mendoza #Argentina #Vendimia #Show #Traveler

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"Yo no conocía ni los artistas, ni las canciones, y mucho menos las letras. Me sentí como un extranjero lejos de casa", señaló al comienzo del video. Sin embargo, el momento que más lo emocionó fue el show de Abel Pintos. "Ahí me quebré", confesó

El francés mostró su rostro de emoción al escuchar al artista arriba del escenario y la conexión del público que transmitía una energía única. "En ese momento recordé: en una semana me voy. Y ahí me pegó algo", confesó.

Casi al final del video, el francés señaló que comprendió el espíritu de Vendimia y en ese momento se sintió parte de la provincia. "Cuando cientos de mendocinos sienten los mismo, uno también lo siente. Dejé de sentirme extranjero y me sentí parte de Mendoza en una sola emoción compartida", concluyó emocionado.