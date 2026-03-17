17 de marzo de 2026 - 21:25

Un argentino le jugó una broma a un huésped brasileño en un hotel y se hizo viral: "No va a entender nada"

Un joven fue a un hotel y notó que el huésped anterior había dejado su cuenta de YouTube abierta. Al notar que era brasileño, tuvo una idea que se hizo viral.

Un argentino le jugó una broma a un huésped brasileño en un hotel y se hizo viral.

Un argentino le jugó una broma a un huésped brasileño en un hotel y se hizo viral.

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Por Redacción

Un joven argentino se alojó en una habitación de hotel y al encender el televisor notó que estaba abierta la sesión de YouTube del huésped anterior. Al percatarse que se trataba de un brasileño, el argentino le jugó una broma: "Le di like a todo", comentó

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El tiktoker compartió el video en sus redes sociales, alcanzó miles de reproducciones y cientos de usuarios dejaron divertidos e ingeniosos comentarios.

Video: un argentino se metió a la cuenta de YouTube de un brasileño y le jugó una broma

El tiktoker argentino conocido como @elhijuetigrereal comparte contenido principalmente sobre motos, donde brinda información para los aficionados, además de filmar videos mientras conduce por la ciudad. Recientemente, el joven se hizo viral al publicar un video mostrando la experiencia que tuvo en un hotel.

Si bien el joven no explica dónde y por qué motivo se encontraba en un hotel, en el video comenta que notó un pequeño descuido por parte del huésped anterior: la persona dejó la sesión de su cuenta de YouTube Premium abierta en el televisor de la habitación.

Embed - El tipo no va a entender nada

Al notar este detalle, decidió jugarle una broma bien argentina: buscó videos sobre el partido de la Semifinal del Mundial 2014, donde Alemania le ganó 7 a 1 a Brasil. "Les puse like y se los agregué a todas las listas de reproducción. El tipo no va a entender nada", dijo con risas.

La broma del argentino se volvió viral en las redes sociales y el video llegó a más 500 mil visitas. Los comentarios de la gente no tardaron en llegar y hubo quienes sumaron más ideas a su travesura. "Es una falta de respeto que no le agregas también la final de la copa América 2021"; "Le hubieras puesto el 4 a 1 del año pasado también", fueron algunos de los comentarios que se leyeron.

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