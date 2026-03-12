Una suegra intentó "celebrar" un festejo de revelación de sexo y la actitud de los invitados se hizo viral

En los últimos años, se han hecho muy populares los festejos de revelación de sexo y cada vez más parejas deciden celebrar a lo grande este momento tan especial antes del nacimiento de su bebé . Sin embargo, se han viralizado en las redes muchos videos de cómo estas celebraciones son estropeadas, sobre todo por las abuelas de los bebés.

Al momento de revelar si será niño o niña, muchas suegras corren para abrazar a sus hijos, dejando a las nueras embarazadas sin la posibilidad de festejar con su pareja ese momento tan íntimo y especial. Muchos videos generaron indignación en las redes sociales ya que se cuestionaba la actitud de las abuelas en esos eventos.

Para evitar esta situación, un grupo de personas utilizó un polémico método para evitar que una mujer arruine el festejo de una pareja y el video se viralizó en las redes.

La influencer venezolana Molero Willliana compartió un video en su cuenta de TikTok sobre un festejo de revelación de sexo y cómo se ve a los invitados frenando a quien sería la madre del novio. En el video ve a la pareja muy emocionada por saber si tendrán una niña o un niño y finalmente la revelación se realizó con una lluvia de serpentina rosada.

En ese momento, se observa cómo la abuela del bebé quiere correr para abrazar al novio y arruinar el momento de la pareja , y es entonces cuando uno de los invitados la frena sosteniendo con fuerza el bolso que tenía cruzado sobre el torso.

pt 4 y última. gracias por ver y comentar jajaja tómense el video con humor, ella es la abuelita y está muy feliz con la llegada. #gender #viralllllll #suegras #parati #pareja

En uno de los videos del momento se puede escuchar a otra persona que le dice "Agarrala, agarrala" y se ve la evidente molestia de la mujer ante la actitud del invitado. Finalmente, mientras los novios comparten un tierno abrazo, la mujer logra "liberarse" de quien la sujeta y corre para abrazar a los futuros padres.

El video superó las 3 millones de reproducciones y el momento fue captado desde diferentes ángulos. "Tómense el video con humor, ella es la abuelita y está muy feliz con la llegada", expresó la joven

Miles de usuarios en TikTok comentaron el momento y muchos opinaron a favor de la actitud del invitado que frenó a la mujer para que no interrumpiera el festejo: "Por qué creen que tienen el derecho de meterse en un momento tan especial?", comentó una usuaria en la red social.