Viral: el monito Punch fue empujado al vacío por otro macaco y la escena generó tristeza

El tierno y viral Punch, el mono japonés que fue abandonado por su madre y se aferró a un peluche , continúa en proceso de adaptación en su nueva casa. Ahora, un video grabado en el zoológico donde habita en Japón se volvió viral en redes sociales, generando indignación y tristeza en los usuarios.

En esta ocasión, el animal protagonizó una escena inesperada cuando otro macaco lo empujó al vació desde una estructura alta dentro de su hábitat. El momento fue registrado por una visitante y rápidamente recorrió todas las redes. “Fui a visitar a punch y salí llorando” , escribió la joven que captó la secuencia.

Punch es un macaco japonés que vive en el Zoológico y Jardín Botánico de Ichikawa, Japón, y que se hizo famoso después de que se conociera su triste historia. Varios videos circulaban acerca del pequeño, encariñado con su peluche tras perder a su madre e intentando hacer amigos, aunque le era muy difícil.

Las publicaciones del mono cuidando y cargando al muñeco de juguete se difundieron rápidamente en internet, lo que lo convirtió en una de las principales atracciones del zoológico. Esto provocó que cientos de visitantes se acercaran al centro solo para verlo a él y a sus travesuras de cerca.

Con el tiempo, los cuidadores informaron que Punch comenzó a relacionarse con otros macacos de su grupo y que incluso había logrado hacer amistad con uno de ellos, por lo que decidieron retirarle el peluche. A pesar de que fue una decisión “acertada”, miles de usuarios criticaron a las autoridades.

Video: así traicionaron al macaco Punch

Esa situación fue la que captó una visitante latina que recorría el lugar, quien grabó el momento en el que uno de los monos “abrazaba” de mala manera al pequeño Punch en una escena que parecía mostrar una buena relación entre ambos. No obstante, se trataba de todo lo contrario.

Segundos después ocurrió algo inesperado y doloroso para sus fans. Según se observa en el video, Punch se logra separar del otro macaco y se acerca al borde de una estructura muy alta dentro del recinto. En ese momento, el otro mono se aproxima por detrás y lo empuja.

Embed TRAICIONARON AL PUNCH



El cuidador ya le quito el peluche de su madre

Y su mejor amigo lo quiso matar para farmear reacciones de humanos



Se viene el nuevo desarrollo de personaje pic.twitter.com/MFGxL1QXk6 — ElBuni (@therealbuni) March 10, 2026

Esto provocó que Punch caiga varios metros al vacío. Afortunadamente, el animal no sufrió consecuencias tras la caída. Tras el incidente, se escucha la reacción de los visitantes que estaban alrededor del recinto, sorprendidos por lo ocurrido. “¡Traicionero!”, gritó la del video.