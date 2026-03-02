Un restaurante porteño recreó al monito Punch en forma de milanesa y el video se volvió viral

El fenómeno alrededor de Punch , el mono japonés que fue abandonado por su madre y se aferró a un peluche, trascendió las redes sociales y llegó hasta la gastronomía argentina. Un restaurante de Buenos Aires decidió homenajearlo recreando su figura en una milanesa , uno de los platos más tradicionales de nuestro país.

La iniciativa no tardó en viralizarse. Bajo el lema “Del abrazo al plato” , el local compartió en sus redes sociales el proceso de elaboración del filete empanado con la silueta del animal y su inseparable muñeco.

Punch se convirtió en uno de los temas más comentados de los últimos días. Millones de usuarios alrededor del mundo siguieron su historia y celebraron cada avance del animal, cuya imagen junto a un peluche generó una ola de empatía global.

En ese contexto, el cocinero Cristian Franco decidió trasladar la historia al plato. “ Me aparecía en las redes sociales y dije: ‘Tengo que hacer algo bonito’ . La verdad que cuando vi cómo salió me impresionó mucho; esa milanesa me parece que voy a enmarcarla y guardarla ”, explicó.

La técnica fue tan simple como precisa: al tratarse de un filete empanado , el chef utilizó un pequeño cuchillo para moldear la carne hasta lograr la figura del mono y su peluche. El resultado combinó arte culinario y actualidad digital en una misma preparación.

Reacciones en redes y antecedentes creativos

El video superó las 100.000 visualizaciones y recibió decenas de comentarios. “Me pondría a llorar antes de comerlo”, “no podría comérmelo”, “la milanesa que merezco” y “hermoso” fueron algunos de los mensajes más repetidos.

No es la primera vez que el restaurante apuesta por este tipo de propuestas. A través de su perfil de TikTok, el local suele compartir recreaciones gastronómicas de celebridades nacionales y escudos de fútbol, consolidando un estilo propio que mezcla cocina y cultura popular.

La historia de Punch demuestra así cómo un fenómeno viral puede trascender las pantallas y convertirse, incluso, en inspiración para la mesa argentina.