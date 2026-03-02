Un restaurante porteño recreó al monito Punch en forma de milanesa y el video se volvió viral

El fenómeno alrededor de Punch, el mono japonés que fue abandonado por su madre y se aferró a un peluche, trascendió las redes sociales y llegó hasta la gastronomía argentina. Un restaurante de Buenos Aires decidió homenajearlo recreando su figura en una milanesa, uno de los platos más tradicionales de nuestro país.
La iniciativa no tardó en viralizarse. Bajo el lema “Del abrazo al plato”, el local compartió en sus redes sociales el proceso de elaboración del filete empanado con la silueta del animal y su inseparable muñeco.
Embed - #milanesa #elantojo #punch #monopunch #paratiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
De fenómeno viral a creación gastronómica
Punch se convirtió en uno de los temas más comentados de los últimos días. Millones de usuarios alrededor del mundo siguieron su historia y celebraron cada avance del animal, cuya imagen junto a un peluche generó una ola de empatía global.
En ese contexto, el cocinero Cristian Franco decidió trasladar la historia al plato. “Me aparecía en las redes sociales y dije: ‘Tengo que hacer algo bonito’. La verdad que cuando vi cómo salió me impresionó mucho; esa milanesa me parece que voy a enmarcarla y guardarla”, explicó.
La técnica fue tan simple como precisa: al tratarse de un filete empanado, el chef utilizó un pequeño cuchillo para moldear la carne hasta lograr la figura del mono y su peluche. El resultado combinó arte culinario y actualidad digital en una misma preparación.
Embed - #punch #mono #peluche #viral #elantojooficial Somos El Antojo Local de Villa del Parque Nos ubicamos en Tinogasta 3174, entre cuenca y helguera. 11-6053-8949 5253-7817 5253-7794.
Reacciones en redes y antecedentes creativos
El video superó las 100.000 visualizaciones y recibió decenas de comentarios. “Me pondría a llorar antes de comerlo”, “no podría comérmelo”, “la milanesa que merezco” y “hermoso” fueron algunos de los mensajes más repetidos.
No es la primera vez que el restaurante apuesta por este tipo de propuestas. A través de su perfil de TikTok, el local suele compartir recreaciones gastronómicas de celebridades nacionales y escudos de fútbol, consolidando un estilo propio que mezcla cocina y cultura popular.
La historia de Punch demuestra así cómo un fenómeno viral puede trascender las pantallas y convertirse, incluso, en inspiración para la mesa argentina.