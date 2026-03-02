Un niño de 10 años demandó a su papá por robarse sus ahorros para casarse: la decisión de la Justicia

Un nene de 10 años llevó a su propio padre ante la Justicia después de descubrir que había sacado todos sus ahorros y los gastó sin su consentimiento . El caso ocurrió en Zhengzhou, China , y generó una fuerte repercusión en redes sociales, donde los usuarios debatieron la situación.

Abandonó a su esposa e hijos para mudarse a México para vivir como un therian dálmata

El niño involucrado, identificado como Xiaohui, había acumulado durante años la típica plata que se entrega como regalo en el Año Nuevo Lunar. Según informaron los medios locales, ese monto estaba depositado en una cuenta bancaria abierta a su nombre.

Sin embargo, todo su dinero invertido se fue al abismo. La situación salió a la luz cuando se supo que el padre utilizó el total de los ahorros para pagar los gastos de su boda, decisión que terminó en una demanda judicial impulsada para recuperar los fondos.

Según trascendió, el hombre había abierto la cuenta y allí depositaba el llamado “dinero del sobre rojo”, además de otros ahorros del menor. Sin embargo, tras divorciarse y volver a casarse, retiró todo el monto sin el consentimiento de su hijo .

Después de la separación de sus padres, el niño vivía con su papá. Con el nuevo matrimonio del hombre, el niño pasó a vivir con su madre, quien fue la que advirtió que la plata había sido retirada y destinada a cubrir los gastos de la fiesta.

Para ese momento, Xiaohui había logrado ahorrar más de 10.000 dólares, una cifra bastante importante para alguien de su edad. Durante el proceso judicial, el padre intentó justificar que, como tutor legal, tenía derecho a administrar el dinero como considerara conveniente.

En ese hilo, sostuvo que la demanda había sido hecha por la madre del chico, quien tenía “algo de resentimiento por su separación”. Sin embargo, el tribunal determinó que los ahorros eran de propiedad personal del menor y que el padre había vulnerado ese derecho al disponer del dinero sin autorización.

En el fallo, la Justicia ordenó devolver la totalidad de los fondos junto con los intereses generados a lo largo del tiempo, lo que elevó la suma final a más de 11.000 dólares, según informó el sitio Odditycentral.