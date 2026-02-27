27 de febrero de 2026 - 23:35

El error que la volvió viral: influencer confunde una función de ahorro de energía con un "fallo en la Matrix"

Una tiktoker venezolana pensó que el cambio de velocidad al subir a una escalera mecánica era un efecto visual y los comentarios la destrozaron.

El video viral que generó fuertes comentarios hacia una influencer por desconocer una función de las escaleras mecánicas.&nbsp;

Por Redacción

Unainfluencer venezolana se volvió viral al recibir grandes críticas luego de confundir la función de ahorro de energía de las escaleras mecánicas con un "efecto visual".

En el video compartido en su cuenta de TikTok, la joven muestra su asombro al notar un detalle en las escaleras del metro. "Va a suceder un efecto visual increíble”, comenta Melanie.

Al inicio del clip, señala la lentitud con la que se mueve la estructura antes de que alguien suba, pero al colocarse sobre ella y notar el aumento de velocidad, reacciona con risas y comenta "está subiendo súper rápido".

Críticas a la influencer

El video logró una gran repercusión y tuvo más de 800 mil visualizaciones. Sin embargo, la recepción no fue muy positiva y miles de usuarios criticaron a la joven por su desconocimiento de cierta función de las escaleras mecánicas.

Esto se debe a que lo que muetra la joven no es un efecto visual, sino el funcionamiento de sensores de movimiento diseñados para que las escaleras entren en reposo cuando no hay personas, reduciendo así el consumo eléctrico.

Ante la confusión generada, algunos de sus seguidores intentaron explicarle con amabilidad. “Amiga es normal, las escaleras mecánicas entran en reposo y al entrar el sensor de movimiento se activa y la escalera cambia la velocidad “, comentó una usuaria . Otra persona en el mismo tono agregó que dichos sensores son "para que cuando nadie las use bajen la velocidad y por ende el consumo".

A pesar de estas aclaraciones, muchos otros usuarios decidieron atacar a la joven con comentarios ofensivos

A pesar de estos muchos destrozaron a la joven e incluso colocaron cometarios ofensivos en la publicación "¿Qué fallo en la matriz? Es un sistema para ahorrar energía que se activa con el peso; ¡por favor, vayan a la escuela!", escribió un usuario. Otros agregaron: "Hasta la escalera es más inteligente" , “La inteligencia te persigue...pero tu eres más rápida” y "Le falló pero la inteligencia".

Otros incluso sugirieron a la creadora de contenido que borrara el video para evitar más críticas.

