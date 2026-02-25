Un mendocino que vive en Buenos Aires generó debate al cuestionar las "Cosas de Palermitanos"

Agustín Giallorenzo , es un joven mendocino que, desde hace dos años, se mudó de la provincia para vivir en la Ciudad de Buenos Aires. Actualmente reside en Palermo y con el objetivo de compartir su experiencia y mostrar las costumbres de los residentes del barrio, publicó un video que tuvo gran repercusión en redes sociales.

En el clip, Agustín comenta que, a pesar del tiempo que lleva viviendo en la ciudad, todavía hay “cosas de palermitano” que lo sorprenden. A partir de esta premisa, el creador de contenido enumera una serie de situaciones que le resultan llamativas.

En primer lugar, se refiere a la forma de vestir y señala que “El palermitano sale con lo primero que se encuentra, cuanto más bizarro mejor”.

Debido a la gran cantidad de edificios en la zona, las personas no pueden tomar sol en sus hogares o patios, como sucede en ciudades más pequeñas. Por esto, Agustín afirma que "todos se acumulan en las plazas" . Incluso menciona haber visto a mujeres adultas en estos espacios públicos casi sin ropa con el fin de broncearse, “incluso si no hay sol”.

Otro punto destacado es la enorme oferta de cafeterías de especialidad , calculando que hay prácticamente una por cuadra. Sobre esto, el creador señala que el residente local se cree experto en el tema, pero que en realidad todos los cafés “son iguales”.

Finalmente, señala que quienes viven en la zona están acostumbrados a pagar precios elevados. Como ejemplo, relató que al pasar frente a una pizzería donde la porción costaba ocho mil pesos, el lugar estaba constantemente lleno de gente.

El video que generó debate

El video superó los 100 mil visualizaciones y generó opiniones divididas en la sección de comentarios.

Por un lado, algunos residentes de Palermo salieron en defensa de su barrio y cuestionaron la mirada del joven. “No tiene idea lo que es ser realmente de Palermo”, escribió un usuario . Otros agregaron: "Pero por que no alquilas en otro barrio si no es tu onda?”, “Los de Palermo no salimos a comer en Palermo, son otros los que ves comiendo en Palermo”. Incluso una usuaria comentó que salir con cualquier look es una cuestión de comodidad: “Yo salgo a pasear a mi perro en pijama porque es mi barrio y salgo con confianza, ahora veo que soy juzgada".

Por otro lado, muchas personas compartieron la visión de Agustín y coincidieron con sus observaciones. Comentarios como “viví en Palermo y es real” o “hay más café de especialidad que carnicerías; tienen las prioridades alteradas” fueron algunos de los más destacados en la publicación.