"En el Barro": Santiago Racca contó cómo fue filmar la escena más íntima con la China Suárez para Netflix

La segunda temporada de la serie de Netflix “ En el Barro ” se estrenó el pasado 13 de febrero y rápidamente se instaló en la conversación en redes sociales. Entre las incorporaciones más comentadas apareció la China Suárez , quien interpretó a Nicole , y asumió el desafío de atravesar escenas de violencia y también de alto contenido íntimo.

La ficción, centrada en la cárcel de mujeres La Quebrada , sumó nuevos personajes y reforzó conflictos internos que elevaron la tensión dramática. En ese contexto, un actor mendocino quedó en el centro de la escena por protagonizar junto a la ex Casi Ángeles uno de los momentos íntimos más jugados de la temporada.

Se trata de Santiago Racca , quien participó en el episodio 5 de la segunda temporada con una secuencia que generó repercusión por su intensidad. En la escena, ambos comparten un intercambio que se convirtió en uno de los pasajes más comentados por el público, que da contexto de por qué Nicole fue detenida.

Racca no debutó en la actuación con esta producción. En 2019 encabezó la película Desertor , filmada en Mendoza, junto a Daniel Fanego y Marcelo Melingo . Más adelante interpretó a Carlos Menem Junior en la serie documental “ Menem Junior: la muerte del hijo del presidente ” (2024), disponible en HBO Max y Prime Video.

También formó parte de “ Historias invisibles ”, otra película rodada en su provincia. En teatro construyó un recorrido sólido con protagónicos en Fuerza Bruta y en la obra “ Personas, lugares y cosas ”, junto a Florencia Otero . Por ese trabajo recibió una nominación como revelación en los premios ACE .

En diálogo con este medio, el actor relató cómo surgió la propuesta para sumarse a la serie. “Me invitaron a tener esta pequeña, pero particular, escena En el barro. Ellos son los productores y quienes seleccionan distintos actores para hacer los personajes extras y chicos de la serie”, explicó sobre el contacto que recibió por parte de Pablo Culell y Lucho Heredia, productor y director de casting.

Santiago Racca en el Barro con la china suárez Un recuerdo de Santiago Racca en el set de En el Barro.

El desafío de Santiago Racca en la serie de Netflix

Santiago asumió un desafío al aceptar su participación en la serie, ya que la secuencia representó además su primera escena de sexo en pantalla, un paso importante dentro de su carrera.

“La verdad fue una experiencia de mucho impacto energético, sobre todo de entrar a un set con un equipo que venía filmando hacía un año. Te sentís extraño y más que tenía la presión de esa escena con la China Suárez”, reconoció.

Santiago Racca

A su vez, destacó el clima de trabajo que encontró durante el rodaje. “Pero la verdad es que tanto Alejandro Cianzio, el director, la China como compañera y todo el equipo detrás me hicieron sentir muy tranquilo y confiado. El respeto y la pasión que tiene cada persona en set es muy elevado y te facilita el trabajo”, afirmó.

Sobre la lectura inicial del guion, recordó con humor el impacto que le generó la propuesta. “Cuando me llamaron y leí el guion me dije 'apa', y luego cuando me dicen, tal rol es la China Suárez, dije 'que????? Jaja hermoso'”.

Cómo prepararon la escena íntima junto a la China Suárez "En el barro"

En relación con la preparación de escenas íntimas, Racca explicó cómo funciona el trabajo del coordinador de intimidad, una figura que en los últimos años se consolidó en la industria audiovisual para resguardar la seguridad física y emocional de los intérpretes.

“Primero te contacta una persona específica para eso. Tenes una charla mano a mano y te prepara mentalmente. Te preparan el día del set con vestuario, make up, te dan el guion, viene alguien a repasarte la letra, los puntos de la escena y te llevan de a poco al set, el lugar más lindo que existe”, detalló.

El actor también describió el momento previo al rodaje. “Te van presentando a los directores, técnicos, y al director. Te explican un poco cómo va a ser la escena y luego ya esperé a que ingrese la China preparada”.

Finalmente, se refirió al encuentro con su compañera en el set: “Nos introdujeron, la China siempre fue muy amorosa y profesional, lo que lo hizo todo muy ameno. Empezamos primero con la escena de los dólares que nos hizo medirnos un poco y jugar y luego fuimos a la primer escena, donde la verdad son todos tan cuidadosos y respetuosos que no se hace para nada incómodo…”.

La serie, que volvió a captar la atención del público tras su estreno, sumó así un nuevo nombre a la lista de actores que dejaron su marca en la ficción y esta vez de la mano de un mendocino.