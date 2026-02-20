La serie "En el barro" tendrá tercera temporada: así lo confirmó una de sus protagonista

La segunda temporada de "En el barro" llegó a Netflix el pasado 13 de febrero y rápidamente se posicionó en el puesto #1 del Top 10 Semanal en Argentina .

Silvina Luna: qué se sabe de la serie documental que relatará sus últimos meses de vida y se estrena este año

Verónica Llinás protagoniza "En el barro 2" con la China Suárez: los detalles de la segunda temporada

El spin-off de "El Marginal" tuvo gran repercusión no solo en le país, sino también logró ubicarse en el Top 10 en países de América y Europa como España, Uruguay, Chile, Bolivia y Paraguay. Además, ingresó al Top 10 Global semanal de Netflix en el puesto #6 de series de habla no inglesa, con 2.5 millones de visualizaciones en todo el mundo, según información de NA.

Esto produjo que, a raíz del gran éxito, los rumores de una tercera temporada comenzaran a correr.

A través de redes sociales, desde la página de Netflix Argentina dieron a conocer la noticia de que una futura temporada viene en camino.

El video protagonizado por Ana Garibaldi, quien interpreta a Gladys, también conocida como "La Borges", muestra a la actriz bajo la pregunta: ¿En el barro va a tener tercera temporada?. Con ambas posibilidades frente a ella, Ana parece dirigirse hacia la respuesta NO, pero finalmente, con una mirada cómplice, da a conocer la noticia de la confirmación.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Che Netflix (@chenetflix)

En el texto escrito afirman la noticia: “Confirmado por la capanga de En el barro: la serie, que esta semana entró al top 10 global de Netflix, va a tener tercera temporada”, escribieron en el posteo.

La publicación se lleno de comentarios de seguidores entusiasmados a la espera de una nueva entrega, dejando en evidencia que una vez más la serie dirigida por Sebastian Ortega genera grandes expectativas.

De qué trata la segunda temporada de "En el barro"

La nueva entrega arranca con Gladys, "La Borges", fuera del penal, dedicada a la crianza de su nieto Juan Pablo, hijo de Diosito. Sin embargo, su condición de exconvicta la deja sin oportunidades laborales ni estabilidad. La falta de alternativas la empuja nuevamente al delito y termina regresando a La Quebrada con una nueva condena.

Embed - En el barro: Temporada 2 | Tráiler oficial | Netflix

La segunda temporada es protagonizada por Ana Garibaldi y Eugenia Suárez. Además cuenta con un gran elenco incluye a Lorena Vega, Julieta Ortega, Carolina Ramírez, Érika de Sautu Riestra, Camila Peralta e Inés Estévez. Por otra lado se destaca el rol principal de Verónica Llinás, junto a como participaciones de Victorio D’Alessandro, Pablo Rago y Juan Minujín.