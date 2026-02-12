"En el barro", temporada 2 con La China Suárez: quiénes son las nuevas protagonistas

La segunda temporada de " En el barro " llega a Netflix este viernes 13 de febrero y promete subir la apuesta dentro del universo carcelario. El spin-off y secuela femenina de " El Marginal " incorporó nuevas actrices en la nueva entrega, entre ellas La China Suárez , pero qué rol tendrá cada una.

La nueva entrega arranca con Gladys, "La Borges", fuera del penal, dedicada a la crianza de su nieto Juan Pablo, hijo de Diosito. Sin embargo, su condición de exconvicta la deja sin oportunidades laborales ni estabilidad. La falta de alternativas la empuja nuevamente al delito y termina regresando a La Quebrada con una nueva condena.

Pero el penal ya no es el mismo. Nuevas bandas tomaron el control mediante métodos más violentos y sofisticados. El equilibrio interno cambió y las “embarradas” deberán adaptarse a una estructura de poder más cruda.

Ana Garibaldi es Gladys Guerra de Borges en "En el barro"

Desde Netflix adelantaron que la historia no se limitará al encierro: la narración alternará entre el interior de la cárcel y el exterior , mostrando cóm o las decisiones que se toman dentro impactan directamente en lo que sucede puertas afuera.

El control del penal ahora está en manos del clan Casares, encabezado por "La Gringa" , personaje interpretado por Verónica Llinás. Con acuerdos que le permiten mantener privilegios y una red de influencia que trasciende los muros de la prisión, se consolidó como la nueva líder absoluta.

Embed - En el barro: Temporada 2 | Tráiler oficial | Netflix

Su figura desplaza a antiguas referentes y establece un sistema más implacable. En ese contexto, el regreso de “La Borges” implica tensión inmediata y la necesidad de forjar alianzas estratégicas para sobrevivir.

Quién es quién en la segunda temporada de "En el barro"

La China Suárez interpreta a Nicole García. Se trata de una extrabajadora sexual VIP, que terminó presa tras quedar involucrada en una causa por lavado de dinero vinculada a un cliente.

En La Quebrada intenta sostener económicamente a su hijo, que vive con su madre. Para asegurarse protección y privilegios, acepta convertirse en pareja de La Gringa Casares, aunque mantiene una relación secreta que podría ponerla en peligro.

La China Suárez es Nicole García en "En el barro" La China Suárez es Nicole García en "En el barro" gentileza

Verónica Llinás es La Gringa Casares. Es la nueva líder absoluta del penal y cabeza del clan Casares. Maneja el poder con métodos implacables y acuerdos que le permiten conservar beneficios dentro de la cárcel. Su influencia trasciende los muros de La Quebrada y su dominio desplazó a antiguas referentes. Con carácter posesivo y estratégico, convierte a Nicole en parte de su círculo íntimo.

Verónica Llinás es La Gringa Casares en "En el barro" Verónica Llinás es La Gringa Casares en "En el barro" gentileza

Lorena Vega vuelve como La Zurda. Supo tener peso propio dentro del penal, pero el avance del clan Casares la dejó sin estructura ni poder real. Ahora sobrevive bajo las reglas de La Gringa, mientras intenta reorganizarse en silencio. El regreso de Gladys reaviva la posibilidad de construir una alianza para recuperar influencia.

Lorena Vega es La Zurda en "En el barro". Lorena Vega es La Zurda en "En el barro". gentileza

Carolina Ramírez interpreta a Yael. Tras haber entregado a su hija en adopción y quedarse sola en la cárcel, atraviesa una fuerte crisis emocional. Se vincula con una interna cercana a La Gringa y vuelve a trabajar en el tráfico de drogas, esta vez también como consumidora. La vuelta de Gladys la obliga a replantear sus lealtades.

Carolina Ramírez es Yael en "En el barro". Carolina Ramírez es Yael en "En el barro". gentileza

Camila Peralta es Solita. Dejó atrás la ingenuidad y aprendió a moverse con astucia dentro del penal. Hoy forma parte del negocio que domina La Gringa, lo que le garantiza dinero y cierta protección. Sin embargo, un romance oculto amenaza con desestabilizar su posición y exponerla.

Camila Peralta es Solita en "En el barro". Camila Peralta es Solita en "En el barro". gentileza

Érika de Sautu Riestra interpreta a Olga. Instaló un consultorio estético en la enfermería del penal y se convirtió en una figura útil para las internas, gestionando favores y medicamentos. Mientras intenta sostener ese lugar, enfrenta un conflicto legal con su expareja por la división de bienes. En medio del encierro, buscará una nueva oportunidad afectiva.

Érika de Sautu Riestra es Olga, en "En el barro". Érika de Sautu Riestra es Olga, en "En el barro". gentileza

Julieta Ortega es Helena. Vive en el sector de familias junto a su hijo y mantiene un perfil bajo. Exprofesora de Historia, da clases dentro de la cárcel y es respetada por sus compañeras. Sin embargo, el verdadero motivo de su condena es un secreto que solo conoce la dirección del penal. Cuando salga a la luz, el equilibrio interno podría romperse.