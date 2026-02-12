12 de febrero de 2026 - 12:19

Tiene 6 capítulos: la miniserie de Netflix sobre una pareja de espías y es ideal para maratonear

Dos agentes retirados deberán volver a la acción cuando un viejo enemigo intenta atentar contra la vida de su hija.

Unfamiliar: la miniserie de Netflix sobre una pareja de exespías.

"Unfamiliar": la miniserie de Netflix sobre una pareja de exespías.

Lo que parece un drama íntimo pronto se transforma en un thriller de espionaje donde una pareja de exagentes descubre que el pasado nunca se jubila.

La miniserie de Netflix sobre una pareja de ex espías.
La miniserie de Netflix sobre una pareja de exesp&iacute;as.

La miniserie de Netflix sobre una pareja de exespías.

Se trata de “Unfamiliar”, una serie alemana que mezcla drama familiar con intriga de inteligencia y que, en pocos días, logró posicionarse entre lo más comentado dentro de la plataforma.

La serie fue creada por Paul Coates, Alexander Seibt y Kim Zimmermann, quienes se inspiraron en el funcionamiento real de las “safe houses” o casas de seguridad que operaron en Alemania.

De qué trata la miniserie alemana de Netflix

La historia arranca en un entorno aparentemente tranquilo. Meret y Simon Schäfer celebran los 16 años de su hija Nina en el restaurante familiar que administran junto a su casa. La escena es cotidiana: cocina en marcha, ambiente íntimo y clima festivo. Pero todo cambia cuando reciben una llamada inesperada.

Un hombre asegura estar en peligro y pide refugio urgente. Lo que para Nina es un episodio desconcertante, para sus padres no resulta tan inusual. Ambos fueron agentes del servicio de inteligencia alemán (BND) y, aunque dejaron atrás su vida oficial como espías, mantienen una red clandestina que ofrece escondite temporal a personas dispuestas a pagar por desaparecer.

Embed - Unfamiliar | Official Trailer | Netflix

La decisión de ayudar al desconocido activa viejas dinámicas, desconfianzas y secretos. A medida que la tensión crece, la estabilidad familiar comienza a resquebrajarse.

En paralelo, la trama se traslada a la sede del BND en Berlín. Allí, la agente Julika detecta un movimiento inquietante: Josef Koleev, un antiguo objetivo del servicio, reaparece en la capital alemana sin su esposa, recientemente nombrada embajadora rusa.

El elenco está encabezado por Susanne Wolff y Felix Kramer como el matrimonio protagonista. Completan el reparto Seyneb Saleh, Laurence Rupp, Samuel Finzi y Henry Hübchen.

