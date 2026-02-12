12 de febrero de 2026 - 13:30

La imperdible serie en HBO Max sobre peleas reales de vecinos: imposible no identificarse

La producción explora disputas barriales reales en un formato de seis episodios con tramas distintas, pero comunes a todos.

HBO Max presentó Vecinos la nueva serie documental&nbsp;

HBO Max presentó "Vecinos" la nueva serie documental 

En "Vecinos", la reconocida productora A24 ofrece una mirada sin filtros a disputas cotidianas que se transforman en conflictos intensos, absurdos y, a veces, dramáticos. Explora cómo el sentido de propiedad puede transformar desacuerdos en verdaderas guerras de barrio. Está posicionada como una de las propuestas documentales más interesantes del año.

Su estreno será el viernes 13 de febrero.

Una mirada íntima a conflictos que muchos viven cerca

A diferencia de los documentales de crímenes tradicionales, "Vecinos" se adentra en historias de la vida real sobre disputas residenciales entre personas comunes. Cada episodio presenta un grupo diferente de vecinos, cuyas tensiones nacen por motivos tan variados como la disputa de límites de propiedad, el uso de áreas compartidas o desacuerdos personales que escalan hasta convertirse en verdaderas batallas humanas.

Embed - Neighbors | Official Trailer | HBO

El objetivo de los creadores fue capturar la esencia de estos conflictos, a veces absurdos, otras intensos, para mostrar cómo las diferencias aparentemente triviales pueden explotar en enfrentamientos que parecen imposibles de ignorar.

Cómo nació la idea de la serie "Vecinos" en HBO Max

Los directores Harrison Fishman y Dylan Redford decidieron desarrollar “Vecinos” tras pasar la pandemia de COVID-19 viendo videos virales de peleas entre residentes en redes sociales y plataformas digitales. La producción se extendió durante dos años, período en el que el equipo de casting liderado por Harleigh Shaw buscó historias relevantes en medios locales, registros de juzgados de menor cuantía y comunidades en redes sociales para encontrar conflictos verídicos que reflejaran diversas formas de convivencia en Estados Unidos.

Josh Safdie y Ronald Bronstein, productores ejecutivos bajo la productora Central Pictures, aportan su experiencia en proyectos intensos y de perfil artístico, acompañando a A24 y HBO en la realización de la serie.

