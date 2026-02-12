12 de febrero de 2026 - 15:19

Furor por la Vendimia 2026: se agotaron las entradas para el Acto Central en solo una hora

El sistema de venta online registró un movimiento masivo después de las 13:00 de este jueves.

La expectativa por la Fiesta Nacional de la Vendimia 2026 ha superado todas las previsiones oficiales. Este jueves, a tan solo una hora de haberse habilitado la plataforma de venta digital a las 13:00, el cartel de "localidades agotadas" sorprendió a miles de usuarios que buscaban su lugar para el Acto Central, previsto para el sábado 7 de marzo en el Teatro Griego Frank Romero Day.

Desde la Secretaría de Cultura destacaron que el interés del público fue sostenido desde el primer minuto. La comercialización se llevó a cabo exclusivamente de manera online, ofreciendo precios diferenciados según la procedencia del asistente: mendocinos, visitantes nacionales y turistas extranjeros.

Entradas agotadas Vendimia

La oferta incluyó desde los sectores más accesibles hasta las codiciadas gradas preferenciales, que suelen ser las primeras en completarse debido a su ubicación privilegiada.

El Acto Central se consolida nuevamente como la velada más convocante del calendario vendimial, ya que combina el espectáculo artístico principal con la esperada elección y coronación de la Reina Nacional de la Vendimia.

Para aquellos que no lograron conseguir entradas para la noche del 7 de marzo, las autoridades informaron que todavía quedan localidades disponibles para otros eventos de la agenda.

Finalmente, se recordó a quienes ya adquirieron sus tickets que el sistema digital no es suficiente para ingresar al teatro: es indispensable realizar el canje por la entrada física. Este trámite obligatorio se podrá realizar entre el lunes 3 y el domingo 8 de marzo inclusive, en puntos de canje que serán informados oficialmente en los próximos días.

