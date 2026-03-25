De desecho a derecho: una cadena de reciclaje transforma tapitas en anteojos para quienes no pueden pagarlos

Lo que para muchos puede ser algo que ya no sirve, para otros puede marcar un cambio crucial en sus vidas. El reciclaje puede ser la oportunidad de aprender mejor , trabajar y el acceso al mundo que los rodea en menores condiciones.

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Es que en una bolsa de residuos cualquiera, una tapita plástica parece no valer nada. En manos de la Fundación Boreal , en cambio, puede transformarse en algo decisivo: la oportunidad de darles a muchos la posibilidad de ver mejor. Literalmente. Con apenas entre 12 y 15 tapitas, la organización fabrica un marco de anteojos que luego entrega sin costo a personas que no pueden acceder a costear este recurso esencial para su salud visual .

Detrás hay un proceso que inicia con alguien que solidariamente decidió reunir tapitas para donarlas y la voluntad de activar un engranaje en el que la fundación ya tiene su propia fábrica de marcos y, desde hace poco, también su laboratorio para elaborar los cristales.

“La campaña surge a partir de la necesidad de ampliar el acceso a anteojos y, al mismo tiempo, generar un impacto ambiental positivo. Transformar tapitas en marcos es convertir un residuo en una herramienta que mejora la calidad de vida de una persona”, explica Cristian Mur, presidente de la fundación en el país.

Fundación Boreal usa 12 tapitas para crear un armazón y entregar anteojos gratuitos a quienes no pueden pagarlos. Gentileza

“Reciclaje con impacto real”, resumen desde la fundación. La frase baja a tierra en historias concretas: chicos que vuelven a leer sin esfuerzo, adultos que recuperan autonomía o personas en alguna condición de vulnerabilidad que acceden quizás por primera vez a un control oftalmológico. En 2025, la organización logró entregar 1.200 anteojos y este año suben la apuesta: en lo que va de 2026, ya suman otros 600 distribuidos en Mendoza, Tucumán, Santiago del Estero y Salta. Sólo en Mendoza, ya llevan entregados 400 desde que iniciaron la acción y han atendido a 700 personas por año.

Más allá de la pata ambiental, el impacto más significativo se da en el territorio. En Mendoza, el trabajo se articula a través de operativos sociosanitarios que acercan la atención a donde más se necesita.

"El colectivo sanitario forma parte del programa Promover Salud. En la provincia de Mendoza contamos con una unidad que funciona como consultorio médico móvil, actualmente emplazada en la Terminal, y que ha sido adaptada para brindar atención sanitaria en territorio”, contó Iván Sadler, responsable local de la fundación.

Ese colectivo, que es una especie de consultorio móvil, recorre comunidades, merenderos y escuelas. Allí, un oftalmólogo realiza controles con equipamiento específico y genera la receta. “Los operativos se realizan mediante una unidad móvil que incluye la participación de un médico oftalmólogo, quien lleva a cabo los estudios correspondientes con equipamiento especializado, como el autorrefractómetro. A partir de ello se emite la prescripción, que posteriormente es enviada a la provincia de Tucumán para la elaboración de los anteojos”, describió Sadler. Es que en esa provincia se ubica el “centro operativo” que hace parte sustancial de la magia.

Anteojos Fundación Boreal usa 12 tapitas para crear un armazón y entregar anteojos gratuitos a quienes no pueden pagarlos. Gentileza

El circuito se completa cuando esos anteojos vuelven al punto de origen, ya listos para ser entregados. En ese viaje, lo que era descarte se convierte en una herramienta concreta de inclusión: “No se trata solo de reciclar, sino de crear valor social”, sostienen desde la organización.

Solidaridad que transforma

El proceso empieza mucho antes del consultorio. Las tapitas se recolectan en distintas sedes de la empresa de salud Boreal, en Mendoza, Santiago del Estero, Córdoba, Tucumán y Salta.

Luego, los equipos de la fundación las clasifican, limpian y trituran para transformarlas en materia prima. A partir de esto, en una fábrica en Tucumán, ese plástico vuelve a nacer en forma de marcos livianos y resistentes. “Entre doce tapitas y quince tapitas se puede confeccionar un marquito de anteojos”, explicó Mur. Y detalló el recorrido completo: “Se clasifican, se lavan, se trituran, se muelen y después esa molienda pasa a una inyectora plástica que funde el material y lo inyecta en matrices”.

Mur contó que hasta un tiempo reunían tapitas para entregar a hospitales como el Garrahan, en Buenos Aires, y Fundación Notti, en Mendoza. Luego empezaron a darles esta finalidad, pero reúnen mucha cantidad, por lo que no dejan de colaborar con los efectores pediátricos.

“Los marcos se elaboran en la fábrica que está emplazada en la localidad de Monte Grande, departamento Famaillá, en Tucumán, y en el mes de julio tenemos estimado ya tener la producción plena de la fábrica, estamos en la última etapa: terminación de pruebas de color, de pulido, matrices”, refirió.

Dijo que actualmente producen 50 marcos -sin cristal- por mes y que la intención es producir en masa para llegar a 200 marcos por mes.

Los cristales se realizan en un laboratorio que han inaugurado en noviembre, en la misma provincia, gracias al aporte de la Embajada de Alemania, que les otorgó un subsidio para comprar la biseladora para poder cortar los cristales.

Acciones de la fundación en Mendoza

Sadler detalló que se llega a diferentes grupos por varios caminos, ya sea porque ellos seleccionan una comunidad, quizá porque se contactaron de una escuela o porque alguna organización o empresa quiere generar mejoras en su comunidad.

“Invitamos a empresas, organizaciones e instituciones a articular acciones conjuntas en el marco de sus estrategias de responsabilidad social, con el objetivo de generar un impacto positivo y sostenible en las comunidades en las que intervienen”, remarcó.

Anteojos Fundación Boreal usa 12 tapitas para crear un armazón y entregar anteojos gratuitos a quienes no pueden pagarlos. Gentileza

“Durante el último año se desarrollaron acciones junto a la comunidad coya en El Algarrobal. Actualmente, se está trabajando en articulación con la Iglesia La Merced, donde se llevó adelante un operativo oftalmológico destinado a personas en situación de calle, y se avanza en una segunda etapa orientada a la formación de voluntariado”, detalló.

Agregó que en el departamento de San Martín llegaron a la comunidad de Villa Italia, que está vinculada a través de un merendero. El sábado pasado hicieron allí un gran operativo, como también han ido a diversas escuelas de la provincia.

Más que anteojos: el valor social

Más que un ahorro económico -remarcan- la campaña genera un triple impacto. Por un lado, reduce residuos plásticos y promueve el reciclaje. Por otro, amplía el acceso a la salud visual. Y además, impulsa trabajo local en la fábrica donde se producen los marcos, fortaleciendo una cadena de valor con impacto social.

“No se trata solo de reciclar, sino de crear valor social. Cada marco representa una oportunidad concreta para alguien que necesita ver mejor para estudiar, trabajar o desarrollarse”, destacan desde Fundación Boreal.

La propuesta también cumple un fuerte rol educativo. Al vincular reciclaje con salud, la Fundación promueve cambios de hábito sostenibles en el tiempo y acerca el concepto de economía circular a la vida cotidiana.