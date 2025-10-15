Ofreció ropa gratis a gente sin recursos, pero la codicia de sus vecinos pudientes arruinó la solidaridad

Gustavo Zuviria sacó percheros con ropa de su local con el fin de que la gente que no pudiera pagarla se la llevara. Sin embargo, reconoció a vecinos más pudientes que "desesperadamente se llevaban tres prendas".

Un reconocido empresario textil de Buenos Aires, que ya ha aparecido frente a las cámaras para hablar sobre la situación crítica del rubro, volvió a escena con una nueva queja. Esta vez, Gustavo Zuviria optó por hacer su aporte mediante un experimento social.

Sin embargo, lo que en principio fue pensado como un gesto solidario pronto tornó al oportunismo. Así lo expresó el empresario en su cuenta de Instagram: "Saqué unos percheros para que los que no pueden comprar se lleven ropa".

Y detalló: "Los humildes pidieron permiso, y los de clase media que pueden comprar se llevaban tres prendas sin pedir permiso". De esta manera, Zuviria diferenció entre los modales de los más necesitados y la falta de empatía de quienes pueden cubrir esa necesidad.

Embed "Es increíble, es una miseria humana que existe, pero miseria en lo espiritual. Vino gente muy humilde y con un respeto. 'Me llevo dos prendas', hasta algunos se llevaron tres. Increíble el amor y el respeto", destacó el hombre.

Por otra parte, se mostró enojado al señalar que "cayó gente clase media, que la conozco del barrio, desesperadamente se llevaban tres prendas, les tuve que parar el carro, pero... Es increíble". "¿Por qué tanta falta de empatía, tanta 'hijaputez', no poder mirar al otro? ", reflexionó.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Gustavo Zuviria (@gustavo_zuviria) Por último, el empresario de Villa Pueyrredón aseguró que se quedó sentado afuera de su local "para cagar a pedo a los vecinos que pueden comprar y le dejan sin ropa a la gente que no puede". Por último, compartió un video junto a gente que realmente necesitaba de esas prendas y se mostró más calmo al señalar que su gesto también tuvo buen puerto.