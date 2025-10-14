14 de octubre de 2025 - 21:48

Cómo evitar pasar demasiado tiempo en el baño con el celular: el consejo de un enfermero que se volvió viral

Jorge Ángel compartió un truco viral para no excederse en el baño y prevenir hemorroides y problemas del suelo pélvico.

 Un simple truco puede ayudar a cuidar el suelo pélvico y prevenir hemorroides

El uso frecuente de los celulares incrementó significativamente el tiempo que las personas pasan sentadas en el baño. La fisioterapeuta Sofía Borrego advirtió que permanecer más de 20 minutos puede afectar el periné, provocando que la postura y la presión sobre las vísceras comprometan la musculatura y el suelo pélvico, aumentando el riesgo de prolapsos y abombamientos. Por ello, los especialistas recomiendan no superar los cinco a diez minutos por visita al baño para evitar problemas digestivos y hemorroides.

En ese sentido, el enfermero Jorge Ángel compartió en Instagram un método sencillo y divertido para controlar el tiempo en el baño, que rápidamente se volvió viral. Con humor, comentó: “Hay gente que se puede quedar tanto tiempo que puede ver El señor de los anillos en versión extendida”.

Su propuesta consiste en un reloj de arena con forma de baño, que indica el momento de levantarse cuando toda la arena ha caído, ayudando a no perder la noción del tiempo mientras se utiliza el móvil. El video ya acumula casi 3.000 “Me Gusta” y más de 23 comentarios, generando opiniones a favor y en contra.

Jorge Ángel recomendó mantener visitas al baño de aproximadamente 10 minutos, siempre y cuando se complete la tarea, advirtiendo: “Si no, se aumenta la presión en el plexo hemorroidal y hay más riesgo de hemorroides”.

