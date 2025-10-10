10 de octubre de 2025 - 23:50

La curiosa teoría de un argentino se hace viral: se puede "hablar" español sin decir nada

Un actor viraliza un debate con amigos sobre idiomas, y si es posible "hablar" sin pronunciar palabras reales.

La teoría viral de una argentino sobre si puede hablarse español sin decir nada &nbsp;

La teoría viral de una argentino sobre si puede hablarse español sin decir nada

 

Foto:

Por Redacción

El actor argentino de cine y teatro, Juan Nemirovsky, se volvió viral al compartir una curiosa teoría con su grupo de amigos durante un almuerzo en un restaurante. Se basaba en simular que se está hablando un idioma sin decir nada, de cierta manera fingir saber otra lengua sin pronunciar una sola palabra real.

Leé además

Una usuario de TikTok comparte su opinión sobre uno de los barrios de Madrid en el cual no viviría y desató polemica en los comentarios del video. 

Es argentina, vive en Madrid y contó cuál es el barrio donde nunca viviría: se hiz viral y desató polémica

Por Redacción
Extrajeron un cangrejo diminuto del oído de una conocida influencer mexicana. Tanto el niño como el animal están a salvo. 

Llevó a su hijo al médico porque le dolía un oído y el video de lo que le extrajeron se volvió viral

Por Redacción

El actor comenzó mostrando el caso del francés, utilizando palabras con una fonética similar al acento pero sin sentido. Luego llevó el debate a la mesa de ¡Se puede hablar español sin decir nada! Mediante gestos tipicamente argentinos y el acento característico, Juan realizpo la performance de hablar español "sin palabras", situación que generó controversia entre sus amigos.

Embed
@eladriespinosinha

Gran teoría de del gran Juan Nemirovsky

sonido original - Eladri

Mientras Nemirovsky actuaba, los presentes lo cuestionaron: ” Se fue al italiano” o “Está medio italiano”. Sin embargo, uno de ellos lo animó "va bien" y otro afirmo con respesto a los primeros comentarios: "Ser argentino es italiano".

El video finaliza con uno de ellos cuestionando a modo de broma la dinámica, ya que pensó que el desafío era con palabras reales.

El debate que continuó en los comentarios

El video superó las 460.000 visualizaciones y generó cerca de 300 comentarios. En los mismos se trasladó la polémica que inicio a la mesa a las redes sociales.

Muchos usuarios coincidieron con el grupo de amigos, señalando la conexión lingüística: "El acento italiano es el acento argentino pero exagerado". Otro usuario aportó una explicación más profunda: "Somos latinos porque nuestra lengua es una variante del latín, lengua romana, Italia. Como los que hablan en inglés, son anglosajones. Siendo que están analizando los rasgos del castellano, es normal que justo vean los puntos de conexión entre el italiano y el castellano".

Con respecto a la objeción del amigo que pensó que "era con palabras reales", un usuario le respondió: "El que dice 'pensé que era con palabras reales', capo, si usa las palabras reales estaría hablando español directamente, que es lo que están haciendo todos!!!".

Antes esta situación varios usuarios coincidieron en que se debería hacer un experimento con otro tipo de público: "Necesitamos un extranjero que no sepa español y que diga si así nos escuchan ellos cuando hablamos jajaja." comentó uno, "Para mí con el francés le sale porque no sabe hablar francés, pero al saber hablar español flaqueas, quizás alguien que no hable español podría hacerlo." agregó otro ,"Pasa que se nota que no está diciendo nada porque sabemos el idioma."

Ante esta situación, varios usuarios coincidieron en que la prueba de Nemirovsky debería hacerse con otro tipo de público. "Necesitamos un extranjero que no sepa español y que diga si así nos escuchan ellos cuando hablamos, jajaja", comentó uno. Otro agregó: "Para mí con el francés le sale porque no sabe hablar francés, pero al saber hablar español flaqueas; quizás alguien que no hable español podría hacerlo", concluyendo que "Pasa que se nota que no está diciendo nada porque sabemos el idioma."

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

El inesperado cara a cara entre el robot Sira de la Policía y un perro curioso en Vigo

El inesperado cara a cara entre un perro robot y una curiosa mascota dejó un video viral

Por Redacción
Cortar la pizza con tijeras, la escena casera que viralizó el debate sobre practicidad y tradición.

La sorpresa de una argentina en España al ver cómo cortan la pizza y que se volvió viral

Por Redacción
La influencer muestra su sorpresiva reacción al identificar el objeto que tomó de la tienda. 

Robo accidental y viral: mostró cómo es su día y descubrió que se trajo algo que no debía

Por Redacción
Yusuf Dikeç, el tirador turco que se volvió viral en los Juegos Olímpicos de París

El tirador turco que fue viral en los Juegos Olímpicos volvió a hacer historia con su particular estilo

Por Redacción Deportes