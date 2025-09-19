19 de septiembre de 2025 - 23:20

Llevó a su hijo al médico porque le dolía un oído y el video de lo que le extrajeron se volvió viral

Una influencer grabó el momento en que su hijo Pedro fue atendido por un médico tras sentir dolor después de un día en la playa.

Extrajeron un cangrejo diminuto del oído de una conocida influencer mexicana. Tanto el niño como el animal están a salvo.&nbsp;

La influencer y diseñadora mexicana, Kitzia Mitre, disfrutaba junto a su famila de un día de playa cuando un accidente hizó que tuvieran que acudiar a urgencias. Su hijo Pedro, tras nadar en mar abierto, comenzó a sentir molestias y fuertes dolores en el oído. Al ir al médico, descubrieron que un pequeño cangrejo se había alojado dentro.

La situación fue registrada en video por la propia Kitzia, quién lo compartió a través de TikTok y rápidamente se volvió viral. En las imágenes se ve al niño recostado sobre una camilla médica, llorando y aferrado a la mano de su madre mientras el doctor junto a él comienza a realizar la extracción.

En medio de la situación, Pedro preguntó preocupado: “¿Lo vas a matar?”, a lo que su madre respondió: “Probablemente sí, pero no nos importa el cangrejo”. Esa frase generó debate en redes, aunque Kitzia intentó calmar a su hijo asegurándole: “Todo va a estar bien, es lo más raro que vi en mi vida”.

Finalmente, el médico logró extraer al diminuto animal con pinzas. El cangrejo salió vivo, aunque había perdido dos patas durante el procedimiento. Entre risas nerviosas, la madre exclamó entre risas nerviosas: “Ahí está el cangrejo, Pedro, ¿cómo es posible que tuvieras eso en la oreja?”.

El video alcanzó a 22,3 millones de visualizaciones y sumó más de 2 millones de “me gusta” y 14 mil comentarios. Mitre aclaró en la publicación: “Ningún cangrejo fue herido en la grabación de este video. Pedro me pidió que lo grabara”.

Mientras muchos apoyaron a la madre por priorizar la seguridad de su hijo “Primero mi hijo, ¡que no ven su miedo!” otros criticaron la respuesta de Kitzia al comentario de Pedro, sugiriendo que podría haber sido más empática con la preocupación del niño: “Si a tu hijo le preocupa el cangrejo, se puede responder de otra manera”.

Incluso una usuaria quién es veterinaria defendió a la madre: “Entre un cangrejo y mi hijo, prima la seguridad de mi hijo. La gente juzga como si hubiera un manual para ser la mamá perfecta”.

No es la primera vez que Pedro protagoniza una situación inesperada. En un video anterior, su madre había compartido el momento en que una abeja le picó dentro de la oreja. Donde en esa ocasión la madre promete un helado con el objetivo de calmarlo.

