Dolor en las redes por el fallecimiento de una influencer dos días después de su casamiento

A los 26 años, la influencer bosnia Adna Rovanin-Omerbegovi falleció de manera repentina, tan sólo dos días después de su casamiento, causó un gran impacto tanto en su entorno cercano como en la comunidad digital, que siguió la noticia a través de distintos medios bosnios.

De acuerdo con fuentes como People y el diario local Dnevni Avaz, Adna había desarrollado sus relaciones personales y su trayectoria profesional en Sarajevo, la capital de Bosnia y Herzegovina.

Desde joven, emprendió como dueña de un salón de belleza que rápidamente se consolidó como un lugar de referencia para muchas mujeres interesadas en el cuidado estético y el maquillaje.

Su actividad en redes sociales le permitió conectar de forma genuina con sus seguidores, quienes apreciaban no solo sus recomendaciones de belleza, sino también la energía positiva que transmitía.

Esta visibilidad hizo que su historia trascendiera su círculo íntimo, y que su muerte provocara una ola de reacciones tanto en internet como en la vida diaria de Sarajevo.

Adna Rovanin-Omerbegovi

Casamiento y muerte

El 13 de septiembre, Adna Rovanin-Omerbegovi celebró su boda con su pareja en una ceremonia realizada en Hotel Hollywood de Ilida, una localidad próxima a Sarajevo.

El evento reunió a amigos y familiares, y fue documentado por su fotógrafo de bodas, quien posteriormente le dedicaría un emotivo homenaje. Poco después de finalizada la celebración, Adna comenzó a sentirse mal y, según reportó Dnevni Avaz, fue trasladada de urgencia a un hospital local.

El 15 de septiembre, apenas dos días después de su boda, Adna falleció, causando una profunda conmoción entre quienes habían seguido su historia y permanecieron cerca del entorno de la joven pareja hasta el último momento.

Las autoridades sanitarias y judiciales abrieron una investigación para esclarecer las causas exactas del deceso, a la espera de los resultados de la autopsia. Algunos medios locales mencionaron la posibilidad de una contusión como causa, aunque esta versión aún no ha sido confirmada oficialmente.

El medio bosnio Crnu-Hronik informó sobre la gran cantidad de personas que se congregaron en el cementerio de Bara para despedir a Adna. La multitudinaria asistencia al velorio reflejó el impacto que tuvo en su comunidad y el cariño que despertaba entre quienes la conocían.