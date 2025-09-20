20 de septiembre de 2025 - 00:35

Dolor en las redes por el fallecimiento de una influencer dos días después de su casamiento

Adna Rovanin-Omerbegovi, fue trasladada de urgencia al hospital tras su casamiento, pero no pudieron salvarla.

Dolor en las redes por el fallecimiento de una influencer dos días después de su casamiento

Dolor en las redes por el fallecimiento de una influencer dos días después de su casamiento

Foto:

Por Manuel Ferreyra

A los 26 años, la influencer bosnia Adna Rovanin-Omerbegovi falleció de manera repentina, tan sólo dos días después de su casamiento, causó un gran impacto tanto en su entorno cercano como en la comunidad digital, que siguió la noticia a través de distintos medios bosnios.

Leé además

Extrajeron un cangrejo diminuto del oído de una conocida influencer mexicana. Tanto el niño como el animal están a salvo. 

Llevó a su hijo al médico porque le dolía un oído y el video de lo que le extrajeron se volvió viral

Por Redacción
Un reconocido influencer recaudó fondos y sorprendió a una mujer sin hogar con una casa, un auto e incluso propuestas de empleo. 

Increíble gesto de un influencer con una madre soltera que vivía en la calle: lo que le dio le cambió la vida

Por Redacción

De acuerdo con fuentes como People y el diario local Dnevni Avaz, Adna había desarrollado sus relaciones personales y su trayectoria profesional en Sarajevo, la capital de Bosnia y Herzegovina.

Desde joven, emprendió como dueña de un salón de belleza que rápidamente se consolidó como un lugar de referencia para muchas mujeres interesadas en el cuidado estético y el maquillaje.

Su actividad en redes sociales le permitió conectar de forma genuina con sus seguidores, quienes apreciaban no solo sus recomendaciones de belleza, sino también la energía positiva que transmitía.

Esta visibilidad hizo que su historia trascendiera su círculo íntimo, y que su muerte provocara una ola de reacciones tanto en internet como en la vida diaria de Sarajevo.

Adna Rovanin-Omerbegovi

Casamiento y muerte

El 13 de septiembre, Adna Rovanin-Omerbegovi celebró su boda con su pareja en una ceremonia realizada en Hotel Hollywood de Ilida, una localidad próxima a Sarajevo.

El evento reunió a amigos y familiares, y fue documentado por su fotógrafo de bodas, quien posteriormente le dedicaría un emotivo homenaje. Poco después de finalizada la celebración, Adna comenzó a sentirse mal y, según reportó Dnevni Avaz, fue trasladada de urgencia a un hospital local.

El 15 de septiembre, apenas dos días después de su boda, Adna falleció, causando una profunda conmoción entre quienes habían seguido su historia y permanecieron cerca del entorno de la joven pareja hasta el último momento.

Las autoridades sanitarias y judiciales abrieron una investigación para esclarecer las causas exactas del deceso, a la espera de los resultados de la autopsia. Algunos medios locales mencionaron la posibilidad de una contusión como causa, aunque esta versión aún no ha sido confirmada oficialmente.

El medio bosnio Crnu-Hronik informó sobre la gran cantidad de personas que se congregaron en el cementerio de Bara para despedir a Adna. La multitudinaria asistencia al velorio reflejó el impacto que tuvo en su comunidad y el cariño que despertaba entre quienes la conocían.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

¿Así se deciden las fiestas provinciales en Argentina?

¿Así deciden las fiestas provinciales? El hilarante video de un influencer mendocino se hace viral en TikTok

Por Redacción
Ibai Llanos compartió en redes una imagen hiperrealista sobre su proceso cambio físico y descenso de peso, realizada con inteligencia artificial.   

Ibai Llanos compartió una foto abrazado a sí mismo creada con IA para mostrar su cambio físico

Por Redacción
Cerrajero comparte su rutina de trabajó y usuarios se sorprenden tras lo elevados precios de sus servicios ofrecidos.  En 4 días de trabajo llevaba acumulados $1.465.500.

Un cerrajero comparte cuánto dinero gana tras 24 horas de trabajo y genera un ineserado debate

Por Redacción
Un grupo de tiktokers realizó un video donde retratan el estereotipo del turista porteño al visitar las bodegas de nuestra provincia.  

¿Así son los turistas porteños en Mendoza? El video que parodia a los que visitan a las bodegas

Por Redacción