¿Así deciden las fiestas provinciales? El hilarante video de un influencer mendocino se hace viral en TikTok

El video que suma casi 130.000 “Me gusta”, 1.475 comentarios y 7.500 compartidos reavivó el debate sobre identidad regional y aspectos populares.

¿Así se deciden las fiestas provinciales en Argentina? Esa es la pregunta que lanzó el tiktoker mendocino @gabi.giorgiss en un video que ya acumula cerca de 130 mil “Me Gusta”, más de 1.400 comentarios y 7.500 compartidas. La pieza se volvió viral porque, entre bromas retrata esas discusiones que se dan cuando cada provincia quiere quedarse con “su” fiesta.

En el sketch, el influencer interpreta a varios personajes que se disputan celebraciones como si fueran cartas de truco. “Yo tengo Cosquín, voy a hacer una de folklore, una de rock y voy a hacer una fiesta nacional de la cerveza”, arranca uno. Otro le retruca con ironía: “Aprovecho que yo quiero hacer la Vendimia por el tema del vino…”. Y ahí se desata la competencia: la Fiesta del Sol, la del Melón, la de la Empanada, el Valle del Sol, el queso, el buen vino… ¡hasta las tortitas de chicharrón entran en juego!

El resultado es una especie de mesa de negociación imposible, donde todos reclaman tener la fiesta más auténtica y hasta se tiran chicanas por las costumbres locales: “La cemita es lo mismo que una tortita de chicharrón”, dice uno de los personajes, entre risas y reproches.

Embed - Quién me invita a la fiesta de su provincia? #argentina #humor #fyp @gabi.giorgiss Quién me invita a la fiesta de su provincia? #argentina #humor #fyp sonido original - Gabi TikTok"> Más allá del humor, el video conecta porque toca algo bien argentino: esa mezcla de orgullo provincial y rivalidad amistosa que se enciende cada vez que alguien habla de comida, folklore o tradiciones.

Los comentarios no tardaron en explotar. Muchos usuarios se sintieron identificados con los chistes y otros aprovecharon para sumar las fiestas de sus provincias, desde el Poncho en Catamarca hasta la del Chamamé en Corrientes.

Con su estilo rápido y detallado, gabi.giorgiss logró que miles de personas en todo el país compartan y discutan sobre cultura popular… todo gracias a un video que dura apenas unos segundos.