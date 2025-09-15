Compró una computadora usada y en el historial encontró una búsqueda extraña: "¿Cómo saber...?"

El joven quiso vaciar los archivos de la máquina con la intención de dejarla como nueva. La publicación superó los 3 millones de visualizaciones y consiguió 80 mil “me gusta”. “Súper turbio”, escribió un usuario.

Un joven chileno que compró una computadora usada por internet jamás imaginó que, al prenderla y vaciar sus archivos, se toparía con una incómoda sorpresa. Lo que encontró en el historial de navegación no tardó en llamar la atención de miles de usuarios en las redes sociales.

El usuario compartió la historia en X y se volvió viral de inmediato. Según comentó, el borraba el contenido para dejar como nueva la computadora, algo que suele hacer la mayoría en estos casos. Sin embargo, tras intentar borrar el historial web halló algo que le generó interrogantes.

Qué encontró al vaciar la computadora En su publicación compartió una foto de la pantalla que mostraba las últimas búsquedas del anterior dueño de la máquina. Entre ellas apareció: “¿Cómo saber si me busca Carabineros?”, lo que inmediatamente generó comentarios de todo tipo entre los internautas.

Para aquellos que no lo saben, Carabineros de Chile es la institución policial que integra la Fuerza de Orden y Seguridad encargada de mantener el orden público y velar por la seguridad interior del país. El hallazgo, por lo insólito, rápidamente se viralizó.

La publicación alcanzó los 80 mil "me gusta" y alrededor de 3 mil retuits, además de 3,4 millones de visualizaciones. En el posteo, las reacciones fueron de todo tipo. Algunos comentaron con humor -característico de X-, otros con sospechas, mientras que la mayoría se mostró sorprendida.

“Súper turbio. No me imagino qué más tendrá”, escribió un usuario, mientras que otro ironizó: “Buena línea de tiempo. Hasta tiene en el final como huir del país en Sky”. En base a esto último, en el final de las búsquedas aparecía: “Vuelos baratos”. En otros comentarios, algunos se mostraron reflexivos: “Esperemos que haya sido un delirio de persecución nada más”, “Es buen momento para borrar historiales”, y hasta alguien preguntó con sarcasmo: “¿Pero logró fugarse o no?”.