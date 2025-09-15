15 de septiembre de 2025 - 19:40

Compró una computadora usada y en el historial encontró una búsqueda extraña: "¿Cómo saber...?"

El joven quiso vaciar los archivos de la máquina con la intención de dejarla como nueva. La publicación superó los 3 millones de visualizaciones y consiguió 80 mil “me gusta”. “Súper turbio”, escribió un usuario.

Compró una computadora usada y en el historial encontró una búsqueda extraña.

Compró una computadora usada y en el historial encontró una búsqueda extraña.

Foto:

Web
Por Redacción

Un joven chileno que compró una computadora usada por internet jamás imaginó que, al prenderla y vaciar sus archivos, se toparía con una incómoda sorpresa. Lo que encontró en el historial de navegación no tardó en llamar la atención de miles de usuarios en las redes sociales.

Leé además

La pareja brasileña de Elisane y Francinaldo demuestra que el amor puede superar las críticas en redes sociales y romper con los estereotipos sobre la altura.

Una historia de amor que rompe prejuicios: pareja brasileña recibe hate por su diferencia de estatura

Por Redacción
El joven Roc Àngela Novella se volvió viral por su particular situación académica: si falta, debe avisar para que el profesor no vaya a clase.

La insólita historia del chico que es el único estudiante de su carrera

Por Redacción

El usuario compartió la historia en X y se volvió viral de inmediato. Según comentó, el borraba el contenido para dejar como nueva la computadora, algo que suele hacer la mayoría en estos casos. Sin embargo, tras intentar borrar el historial web halló algo que le generó interrogantes.

Qué encontró al vaciar la computadora

En su publicación compartió una foto de la pantalla que mostraba las últimas búsquedas del anterior dueño de la máquina. Entre ellas apareció: “¿Cómo saber si me busca Carabineros?”, lo que inmediatamente generó comentarios de todo tipo entre los internautas.

Para aquellos que no lo saben, Carabineros de Chile es la institución policial que integra la Fuerza de Orden y Seguridad encargada de mantener el orden público y velar por la seguridad interior del país. El hallazgo, por lo insólito, rápidamente se viralizó.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/heyKuchen/status/1833899685884330348&partner=&hide_thread=false

Reacción de los usuarios

La publicación alcanzó los 80 mil “me gusta” y alrededor de 3 mil retuits, además de 3,4 millones de visualizaciones. En el posteo, las reacciones fueron de todo tipo. Algunos comentaron con humor -característico de X-, otros con sospechas, mientras que la mayoría se mostró sorprendida.

“Súper turbio. No me imagino qué más tendrá”, escribió un usuario, mientras que otro ironizó: “Buena línea de tiempo. Hasta tiene en el final como huir del país en Sky”. En base a esto último, en el final de las búsquedas aparecía: “Vuelos baratos”.

En otros comentarios, algunos se mostraron reflexivos: “Esperemos que haya sido un delirio de persecución nada más”, “Es buen momento para borrar historiales”, y hasta alguien preguntó con sarcasmo: “¿Pero logró fugarse o no?”.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Dos jóvenes turistas se volvieron virales en TikTok al relatar cómo su viaje a Niza terminó, por un error, en la ciudad de Túnez.

Error de pronunciación viral: el delirante viaje de dos amigas que querían ir a Niza y terminaron en Túnez

Por Redacción
La Policía de Canadá detuvo a un hombre que circulaba en un Jeep Wrangler Barbie Power Wheels

Alcohol al volante: detenido por conducir borracho un Jeep Barbie de juguete en plena hora pico

Por Redacción
Excelente clima laboral: el inédito candado y cartel en el dispenser de agua

"Excelente clima laboral": un candado y un cartel en el dispenser de agua desataron debate en las redes

Por Manuel Ferreyra
Ricky, autor del grafiti.

Pintó un pene gigante en una calle para que arreglen un bache: "Lo han solucionado y estoy encantado"

Por Redacción