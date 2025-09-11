"Excelente clima laboral": un candado y un cartel en el dispenser de agua desataron debate en las redes

El ambiente laboral desempeña un papel clave en el bienestar, la eficiencia y la colaboración dentro de una organización. Establecer reglas claras en el entorno de trabajo no solo mejora el rendimiento personal, sino que también fortalece la confianza y el respeto mutuo entre los compañeros.

Aunque en algunos casos, el ambiente laboral no suele ser el ideal. Este es el caso de una usuaria de TikTok que compartió una inédita situación respecto al uso del dispenser de agua .

En las imágenes se observa como en una empresa realizaron un listado que dice “no tomar si no estás en la lista”, el cual fue pegado en el bidón, restringiendo a algunos empleados la accesibilidad al agua.

Como si fuera poco, implementaron un sistema con candado para prohibir más aún el servicio de agua para un grupo de trabajadores.

El video recibió casi 4 millones de visualizaciones y generó debate en los comentarios entre los usuarios , donde algunos respaldaron la acción.

“Lo hicimos en el trabajo porque la castrosa de su stanley de 2 litros, lo llenaba dos veces al día y no ponía ni un peso para comprar el bidón” y “seguramente pusieron plata para pagar el dispensador de agua y algunos no quisieron poner. Está perfecto, el que no puso para el agua que no tome”, fueron algunos de los comentarios que apoyaron esta decisión.

Mientras que otros se sorprendieron con el hecho de que la empresa u oficina no provea a sus empleados un servicio tan básico y fundamental como el agua para beber.

“Lo que me sorprende es que la empresa no proporcione el agua”, “que bueno que dónde trabajo la empresa paga el agua, café, té y la comida”, fueron otros comentarios destacados.