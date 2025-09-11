11 de septiembre de 2025 - 18:05

"Excelente clima laboral": un candado y un cartel en el dispenser de agua desataron debate en las redes

El video de TikTok provocó que miles de usuarios compartieran su opinión, revelando así aspectos sobre las normas y dinámicas internas de una oficina.

Excelente clima laboral: el inédito candado y cartel en el dispenser de agua

"Excelente clima laboral": el inédito candado y cartel en el dispenser de agua

Foto:

Por Manuel Ferreyra

El ambiente laboral desempeña un papel clave en el bienestar, la eficiencia y la colaboración dentro de una organización. Establecer reglas claras en el entorno de trabajo no solo mejora el rendimiento personal, sino que también fortalece la confianza y el respeto mutuo entre los compañeros.

Leé además

por que recomiendan no tirar el agua de la coccion de verduras y para que sirve

Por qué recomiendan no tirar el agua de la cocción de verduras y para qué sirve

Por Daniela Leiva
El agua en Mendoza, se ha recopilado su historia.

Base digital que resume la historia del agua en Mendoza

Por Editorial

Aunque en algunos casos, el ambiente laboral no suele ser el ideal. Este es el caso de una usuaria de TikTok que compartió una inédita situación respecto al uso del dispenser de agua.

En las imágenes se observa como en una empresa realizaron un listado que dice “no tomar si no estás en la lista”, el cual fue pegado en el bidón, restringiendo a algunos empleados la accesibilidad al agua.

"El que no puso para el agua que no tome"

El video recibió casi 4 millones de visualizaciones y generó debate en los comentarios entre los usuarios, donde algunos respaldaron la acción.

“Lo hicimos en el trabajo porque la castrosa de su stanley de 2 litros, lo llenaba dos veces al día y no ponía ni un peso para comprar el bidón” y “seguramente pusieron plata para pagar el dispensador de agua y algunos no quisieron poner. Está perfecto, el que no puso para el agua que no tome”, fueron algunos de los comentarios que apoyaron esta decisión.

Mientras que otros se sorprendieron con el hecho de que la empresa u oficina no provea a sus empleados un servicio tan básico y fundamental como el agua para beber.

“Lo que me sorprende es que la empresa no proporcione el agua”, “que bueno que dónde trabajo la empresa paga el agua, café, té y la comida”, fueron otros comentarios destacados.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Programar su uso en horarios distintos es una forma de aprovechar un consumo responsable y alargar su funcionalidad.

Los 2 electrodomésticos que no deben usarse al mismo tiempo por su enorme gasto de electricidad y agua

Por Lucas Vasquez
El autor analiza si el cánon hídrico para la minería es un cánon o un impuesto

El canon hídrico aplicado a la minería: ¿instrumento de protección del agua o impuesto?

Por Redacción Economía
Tras las maniobras en Potrerillos alertan por baja producción de agua que afecta a dos departamentos

Tras las maniobras en Potrerillos, alertan por inconvenientes en el suministro de agua en dos departamentos

Por Redacción Sociedad
Concluyeron las maniobras de mantenimiento del descargador de fondo del Dique Potrerillos

Terminaron las obras de mantenimiento en Potrerillos: cuándo vuelve el agua al Gran Mendoza

Por Redacción Sociedad