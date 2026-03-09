Por qué calentar agua en el microondas puede ser peligroso: el error común que pocos conocen

El líquido puede superar los 100 grados sin burbujear y explotar al contacto con una cuchara; además, genera zonas de calor extremo peligrosas en biberones.

Calentar agua o leche en el microondas es un hábito diario para millones, pero pocos conocen los riesgos físicos y nutricionales que esconde. La rapidez del electrodoméstico puede derivar en quemaduras graves por el fenómeno de supercalentamiento o en la pérdida de calidad de las bebidas por una distribución irregular del calor.

Este aparato funciona calentando por zonas, algo que se vuelve crítico en tazas altas o recipientes estrechos. Mientras la superficie puede parecer apenas tibia, el centro del líquido puede estar alcanzando temperaturas extremas sin dar aviso visual. A diferencia de una hornalla, aquí no hay burbujas que alerten sobre el estado del líquido.

image La física detrás del agua que no burbujea pero explota El mayor peligro reside en el llamado supercalentamiento, un estado donde el agua supera los 100 °C sin entrar en ebullición visible. Esto sucede habitualmente en recipientes muy lisos, como los de vidrio, donde el líquido no encuentra puntos de apoyo para formar burbujas. Al introducir una cuchara o azúcar, el equilibrio se rompe y el agua estalla repentinamente hacia afuera.

La fuerza de esta reacción es masiva. Un solo litro de agua, al transformarse en vapor saturado a presión atmosférica, puede expandirse hasta ocupar casi 1.700 litros de volumen. Esta expansión súbita es la que transforma una simple taza de té en un pequeño géiser capaz de causar proyecciones violentas de agua hirviendo sobre el rostro o las manos del usuario.

Cuando se trata de leche, el problema suma factores de textura y sabor. El calentamiento irregular genera la formación de una película en la superficie y un gusto a "cocido" que arruina la calidad de la bebida. Para quienes buscan precisión en el aroma de infusiones como el café o el té, lo ideal es trabajar entre los 80 y 96 °C, algo casi imposible de controlar con la tecnología de microondas.

El peligro de los puntos calientes en el alimento infantil La seguridad en la alimentación de los lactantes es el punto más crítico de esta advertencia. Las recomendaciones internacionales prohíben calentar leche materna o fórmula en el microondas debido a la creación de "hot spots" o puntos calientes. Estas zonas de temperatura elevada pueden estar ocultas en un biberón que se siente tibio por fuera, pero que es capaz de quemar severamente la boca del bebé. image Para evitar estos accidentes, los métodos tradicionales como el fervedor eléctrico, el jarro en la hornalla o el baño María siguen siendo los más fiables. En el caso de los biberones, lo más seguro es usar agua tibia del grifo o sumergirlos en un recipiente con agua caliente tras apagar el fuego. Si se decide usar el microondas, es vital hacerlo en ciclos cortos de 20 segundos y revolver el contenido antes de consumirlo o dárselo a un niño para uniformar la temperatura.