Qué significa poner un vaso de agua en la mesita de luz: no debe tomarse

Parece un gesto sin importancia, pero ubicar un vaso de agua en la mesa de luz tiene un simbolismo especial dentro del Feng Shui.

El vaso con agua en el dormitorio cumple una función energética y no está pensada para consumirse.

Antes de dormir, algunas personas colocan un vaso de agua en la mesita de luz, lógicamente para beber en la madrugada o al despertar. Pero rotundamente este gesto cambia de sentido, ya que existe un simbolismo que, en el Feng Shui, tiene un significado particular. No es una costumbre al azar ni de una simple previsión para la sed nocturna.

Según esta filosofía milenaria china, el agua actúa como un elemento capaz de absorber y equilibrar energías en el ambiente. Por eso, el vaso debe permanecer intacto durante la noche y no beberse, ya que su función no es hidratar, sino armonizar el espacio.

Por qué el agua actúa como canalizador de energías en el dormitorio En el Feng Shui, el agua simboliza fluidez, purificación y movimiento energético. Colocar un vaso con agua en la mesita de luz permite, según esta creencia, absorber las energías densas acumuladas durante el día.

El dormitorio es un espacio de descanso y regeneración Si el ambiente está cargado por tensiones, discusiones o estrés, el agua actuaría como un receptor de esa vibración negativa, ayudando a que el descanso sea más profundo y equilibrado.

Por esa razón, es indispensable utilizar un vaso transparente, llenarlo con agua limpia y ubicarlo en un lugar estable junto a la cama. A la mañana siguiente, el agua debe desecharse y el vaso lavarse antes de volver a usarlo.