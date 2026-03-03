3 de marzo de 2026 - 18:25

Qué significa poner un vaso de agua en la mesita de luz: no debe tomarse

Parece un gesto sin importancia, pero ubicar un vaso de agua en la mesa de luz tiene un simbolismo especial dentro del Feng Shui.

El vaso con agua en el dormitorio cumple una función energética y no está pensada para consumirse.

El vaso con agua en el dormitorio cumple una función energética y no está pensada para consumirse.

Por Lucas Vasquez

Antes de dormir, algunas personas colocan un vaso de agua en la mesita de luz, lógicamente para beber en la madrugada o al despertar. Pero rotundamente este gesto cambia de sentido, ya que existe un simbolismo que, en el Feng Shui, tiene un significado particular. No es una costumbre al azar ni de una simple previsión para la sed nocturna.

Según esta filosofía milenaria china, el agua actúa como un elemento capaz de absorber y equilibrar energías en el ambiente. Por eso, el vaso debe permanecer intacto durante la noche y no beberse, ya que su función no es hidratar, sino armonizar el espacio.

ritual de vaso con agua
Aunque no debe beberse, su presencia se convierte en un pequeño ritual de limpieza energética personal.

Aunque no debe beberse, su presencia se convierte en un pequeño ritual de limpieza energética personal.

Por qué el agua actúa como canalizador de energías en el dormitorio

En el Feng Shui, el agua simboliza fluidez, purificación y movimiento energético. Colocar un vaso con agua en la mesita de luz permite, según esta creencia, absorber las energías densas acumuladas durante el día.

El dormitorio es un espacio de descanso y regeneración

Si el ambiente está cargado por tensiones, discusiones o estrés, el agua actuaría como un receptor de esa vibración negativa, ayudando a que el descanso sea más profundo y equilibrado.

Por esa razón, es indispensable utilizar un vaso transparente, llenarlo con agua limpia y ubicarlo en un lugar estable junto a la cama. A la mañana siguiente, el agua debe desecharse y el vaso lavarse antes de volver a usarlo.

ritual de vaso con agua
Repetir el proceso logra una renovación diaria.

Repetir el proceso logra una renovación diaria.

Por qué no debe tomarse el agua al despertar

El principio fundamental de esta práctica es que el agua habría absorbido energías del entorno durante la noche. Beberla implicaría, simbólicamente, reintroducir esas vibraciones en el cuerpo.

  • Más allá de la interpretación espiritual, el Feng Shui enfatiza la intención con la que se realiza el gesto.
  • Es importante aclarar que no es un ritual mágico, sino una forma de tomar conciencia sobre la armonía del espacio personal.
  • Al repetirlo diariamente, se refuerza la idea de renovación constante: cada mañana se elimina el agua usada y se comienza un nuevo ciclo energético.
ritual de vaso con agua

Poner un vaso de agua en la mesita de luz no es un acto casual dentro del Feng Shui. Representa una herramienta simbólica para equilibrar energías y favorecer un descanso más armonioso.

