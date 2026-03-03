Anmat prohibió la venta de tres marcas de filtros y purificadores de agua: cuáles son los motivos

La medida alcanza a dispositivos de red domiciliaria y repuestos que se comercializaban sin habilitación sanitaria.

ANMAT prohibió la venta de tres marcas de filtros y purificadores de agua.

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) prohibió este martes el uso, la comercialización y la publicidad de diversos dispositivos de acondicionamiento de agua de red y sus filtros de repuesto.

La decisión, que rige para todo el territorio nacional y plataformas de venta digital, se tomó luego de detectar que los productos no contaban con los registros sanitarios obligatorios.

A través de la Disposición N°889/2026, el organismo regulador puso bajo la lupa a tres marcas específicas que operaban por fuera de la normativa vigente: Bonnie Flag, Eagle Coolers y Blue Star.

La investigación de la ANMAT verificó que las empresas responsables de la importación y distribución de estos equipos carecen de la habilitación correspondiente. Esta situación genera una alerta sanitaria, ya que, al no haber pasado por los controles oficiales, se desconocen las condiciones de elaboración, los materiales utilizados y la seguridad real de los dispositivos que se instalan en hogares para filtrar el agua de consumo.

Además, el organismo remarcó que la comercialización a través de plataformas de venta electrónica, donde estos productos tenían gran presencia, incumple las leyes sanitarias y potencia el riesgo para los usuarios ante la falta de trazabilidad.

Sumarios y responsables Ante las irregularidades detectadas, la ANMAT instruyó la apertura de sumarios sanitarios a las firmas responsables de la operación comercial: Blue Star Group, Blue Class S.R.L. y Blues Water S.R.L. La disposición ordena el retiro inmediato del mercado de estos dispositivos y advierte a los consumidores sobre la importancia de verificar que los productos de acondicionamiento de agua cuenten con el número de registro RNE y RNPUD impreso en sus empaques antes de adquirirlos.