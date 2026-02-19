El reconocido aceite de oliva que prohibió la Anmat: fue falsificado

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica ( ANMAT ) prohibió el uso, la distribución y la comercialización en todo el territorio nacional un reconocido aceite de oliva falsificado.

La medida fue oficializada a través de la Disposición 510/2026 , publicada en el Boletín Oficial . Allí detallan que se trata del " Aceite de oliva virgen extra, Clásico, marca Nucete, Cont. Neto 500 ml, L. C5-243003, FAB. JUN-2025, VAL. JUN-2026. Elaborado y Fraccionado por San Juan de los Olivos. RNE 18-002065 - San Juan - Argentina. Para: Agro Aceitunera S.A, RNE N° 12000041, RNPA N° 18-012138. Expectación F. de Avila S/N - Aimogasta - La Rioja - Argentina".

El texto indica que las actuaciones iniciaron ante el Instituto Nacional de Alimentos (INAL) en relación con la autenticidad del producto , debido a que el envase presenta algunas diferencias con el envase original.

Ante esta situación, el Departamento Vigilancia Sanitaria y Nutricional de los Alimentos del INAL notificó a la firma y le solicitó su colaboración para tomar conocimiento si el producto denunciado es falso y, de ser así, que indique las diferencias con el genuino.

Es así que el productor informó que se trata de un aceite que no es elaborado por la empresa y que desconoce su procedencia y contenido . Además, dio una lista con las diferencias que notaron en el envase.

Como consecuencia, el Departamento Vigilancia Sanitaria y Nutricional de los Alimentos del INAL notificó el Incidente Federal en el Sistema de Información de Vigilancia Alimentaria (SIVA) del Sistema de Información Federal para la Gestión del Control de los Alimentos (SIFeGA).

Ahora, el producto está en infracción por "ser un producto falsificado, carecer de registros sanitarios, y estar falsamente rotulado al consignar en su rótulo la marca y los registros de establecimiento y de producto pertenecientes a la firma Agro Aceitunera SA, marca NUCETE, resultando ser un producto apócrifo".

Además, por "por tratarse de un producto que no puede ser identificado en forma fehaciente y clara como producido, elaborado y/o fraccionado en un establecimiento determinado, no podrá ser elaborado en ninguna parte del país, ni comercializado ni expendido en el territorio de la República".