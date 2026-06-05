El recuerdo de Jorge Giménez, el intendente que recibió al Indio en San Martín: "No se sacaba fotos con funcionarios"

La noticia de la muerte de Carlos Alberto "Indio" Solari, a los 77 años, sacudió este viernes al país y despertó de inmediato una catarata de recuerdos entre miles de mendocinos que alguna vez fueron parte de sus rituales multitudinarios.

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En San Martín, la memoria viajó inevitablemente a septiembre de 2013 y diciembre de 2014, cuando el líder de Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado eligió el Autódromo Jorge Ángel Pena para protagonizar dos de los espectáculos más convocantes que haya vivido la provincia.

Uno de los protagonistas silenciosos de aquella historia fue el entonces intendente Jorge Omar Giménez , quien este viernes recordó con emoción aquellos días. "Me pone muy feliz. Son una de las cosas más lindas que recuerdo de tantos años de gestión . Haber sido parte de esa experiencia y haber tomado la decisión de que fuera en San Martín", señaló.

"No tengo fotos con él. El Indio no se sacaba fotos con funcionarios y está bien que así fuera", cuenta. Pero aclara que no necesita imágenes para conservar intacto el recuerdo.

Según rememora, la posibilidad de que el show se realizara en Mendoza atravesó momentos de incertidumbre. "En otros lugares (Godoy Cruz) no querían hacerlo. Entonces ofrecimos el autódromo y fuimos parte de toda la previa", señala.

Un desafío logístico sin precedentes

La llegada del Indio implicó una organización inédita para el departamento. Miles de vehículos, campamentos, operativos de seguridad, servicios sanitarios y coordinación entre organismos municipales y provinciales fueron parte de una estructura que demandó meses de preparación.

"Trabajamos muchísimo con todo el equipo. Fue enorme la logística, todo lo previo y todo lo que siguió después", recuerda Giménez. Y agrega: "Vivimos los dos recitales como cualquier espectador, siendo felices en esos recitales, pero también trabajando".

El ex intendente asegura que difícilmente vuelva a presenciar una concentración humana semejante. "No sé si algún día voy a ver tanta gente junta en un solo lugar", afirma.

uno Indio Solari, en San Martín.

El día en que todo fue una fiesta

Para quienes estuvieron allí, aquellas jornadas fueron mucho más que un recital. Durante días, el Parque Agnesi y distintos sectores de la ciudad se poblaron de carpas, banderas y grupos llegados desde todos los rincones del país.

Miles de personas viajaron durante horas para participar de una experiencia que para muchos tenía algo de peregrinación. Jóvenes, familias enteras, trabajadores, estudiantes y veteranos seguidores del ex líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota confluyeron en un mismo punto.

La noche del 14 de septiembre de 2013 quedó especialmente grabada en la memoria colectiva. El frío fue intenso. Incluso hubo agua nieve en las horas previas al espectáculo. Sin embargo, nada logró disminuir el entusiasmo de una multitud estimada en más de cien mil personas.

"Recuerdo el frío del primero, un frío tremendo", dice Giménez entre risas.

Lo que muchos habían presentado como un riesgo terminó convirtiéndose en una celebración multitudinaria. No hubo diferencias de edad ni de condición social. Durante algunas horas, todos compartieron el mismo ritual colectivo.

Una marca para la historia local

Más de una década después, aquellos recitales siguen siendo una referencia inevitable cuando se habla de los grandes acontecimientos que vivió San Martín.

Para Giménez, el balance permanece intacto: "Estoy contento y en el alma de haber sido parte de esa experiencia".

El artista fue el Indio Solari. Pero para el ex jefe comunal, el orgullo pasa por otro lado: haber demostrado que una ciudad del Este mendocino podía albergar uno de los fenómenos culturales y populares más convocantes de la historia argentina.

Y que, por dos noches inolvidables, todas las miradas del país estuvieron puestas en San Martín.