Nevadas históricas en Mendoza: cómo es el operativo en Alta Montaña y hasta dónde pueden subir los turistas

Las intensas nevadas que afectan a la cordillera mantendrán cerrado el Paso Internacional Cristo Redentor , al menos, hasta el 5 o 6 de agosto , según los últimos pronósticos meteorológicos. Así lo informaron autoridades provinciales y nacionales tras una reunión interjurisdiccional en la que se coordinaron los operativos de emergencia para garantizar la seguridad de transportistas, pobladores y turistas.

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Del encuentro participaron representantes del Gobierno de Mendoza, los municipios de Luján de Cuyo y Las Heras, Gendarmería Nacional, el Ejército, Vialidad Nacional, el Ministerio de Salud y otras áreas vinculadas al Comité de Alta Montaña . Según explicó la presidenta del Ente Mendoza Turismo (Emetur), Gabriela Testa, la convocatoria respondió a la actualización de los pronósticos , que anticipan nuevas tormentas más allá del 2 de agosto (fecha originalmente prevista para comenzar a trabajar entre Uspallata y Las Cuevas).

"Los nuevos pronósticos que maneja Defensa Civil hablan de entre el 5 y el 6 de agosto, que termina el proceso de nevadas. A partir de allí habrá información de cómo se va a ir habilitando y, desde ya, la prioridad fundamental de todos es la seguridad" , señaló la funcionaria.

El subsecretario de Industria, Comercio y Logística, Alberto Marengo, informó que actualmente hay unos 1.550 camiones detenidos en distintos puntos de Mendoza como parte del protocolo para cierres prolongados del corredor internacional.

De ese total, 580 permanecen en Alta Montaña, distribuidos entre el ACIT de Uspallata, la estación YPF y la estación de servicio Doña Carmen. Otros 70 se encuentran en Red Mercosur y cerca de 950 fueron ubicados desde la estación de servicio Eloy Guerrero hasta La Paz. Además, aclaró que todos pertenecen a transportistas de otras provincias, ya que los camiones con base operativa en Mendoza fueron enviados a sus domicilios hasta que se normalice la circulación.

Para el momento de la reapertura se habilitarán dos "pulmones" de espera, ubicados en Ruta 7 y Acceso a Refinería y en la intersección de las rutas 84 y 7, con capacidad para unos 700 camiones.

Gentileza Gendarmería Nacional

Sin embargo, el funcionario advirtió que la normalización del tránsito llevará varios días. "No vamos a poder sacar más, según las estadísticas, de 500 o 600 camiones por día. Va a requerir unos cinco o seis días poder empezar a despejar los camiones que tenemos en la provincia", indicó. Además, alertó que la situación será compleja porque, tras tantos días de cierre, comenzarán a ingresar nuevos transportes de carga. "Vamos a tener que tener mucha paciencia", afirmó.

Un operativo que se adapta día a día

Testa explicó que el operativo se ajusta diariamente de acuerdo con las condiciones climáticas que informa Vialidad Nacional. "Vialidad Nacional sale aproximadamente a las 7 de la mañana, el equipo técnico toma condición de ruta y de clima y autoriza a Gendarmería a abrir hasta determinados lugares de la montaña", indicó.

Por el momento, el acceso habilitado para el público seguirá siendo hasta Uspallata, aunque en los últimos días se permitió el ingreso hasta Punta de Vacas debido a que la brecha sanitaria llegaba hasta ese punto.

La funcionaria remarcó que el objetivo principal continúa siendo la seguridad de las personas y recordó que las únicas zonas recomendadas para disfrutar de la nieve son los parques habilitados de Penitentes y Los Puquios.

"No es lo mismo jugar con la nieve, hacer el muñequito, que deslizarse por laderas que no están preparadas para tal fin", advirtió. También pidió evitar las actividades fuera de pista, ya que "puede haber mucho riesgo".

Despeje de nieve y playas de estacionamiento

Mientras el paso permanece cerrado, Vialidad Nacional continúa trabajando en el despeje de grandes acumulaciones de nieve y reforzó el operativo con una máquina adicional.

Según explicó Testa, uno de los principales desafíos es liberar espacios para estacionamiento, ya que los paredones de nieve reducen considerablemente el ancho útil de la ruta. "Si hubiese una emergencia, no hay por donde pase una ambulancia ni tampoco las mismas máquinas niveladoras", advirtió.

Además, señaló que el fenómeno meteorológico actual es excepcional. "Por lo menos en los últimos 30 años no ha habido una situación de este tren de tormentas tan continuas", sostuvo.

Asistencia a pobladores y prioridad sanitaria

Testa destacó que el Comité de Alta Montaña mantiene reuniones periódicas desde hace más de dos meses para coordinar el operativo y remarcó que, hasta el momento, no se registraron situaciones que pusieran en riesgo la vida de las personas.

Además, señaló que los habitantes de las villas cordilleranas que decidieron permanecer en la zona, entre Las Cuevas y Uspallata, continúan asistidos con alimentos, combustible y medicamentos, mientras que quienes optaron por retirarse fueron trasladados.

Gentileza Gendarmería Nacional

La funcionaria explicó que actualmente la principal prioridad es mantener abierta la brecha sanitaria hasta Las Cuevas para garantizar el abastecimiento y la asistencia. Sin embargo, advirtió que las tareas de despeje se ven condicionadas por el viento blanco. "Las máquinas de Vialidad tienen que parar su trabajo porque no ven. El viento blanco no permite visualizar y pone en riesgo la vida del maquinista", explicó.

Recomendaciones para turistas

Pese al cierre del corredor internacional, desde el Emetur aseguraron que Mendoza sigue siendo uno de los cinco destinos más elegidos del país durante las vacaciones de invierno y recomendaron optar por espacios habilitados para disfrutar de la nieve de manera segura.

Entre las alternativas mencionaron El Manzano (en el Valle de Uco), Las Leñas -donde actualmente está habilitado el 70% de las pistas y esperan abrir la totalidad durante el fin de semana-, Potrerillos y la zona de Villavicencio, siempre consultando previamente el estado de las rutas.

Además, recordaron que los parques de nieve Penitentes y Los Puquios cuentan con infraestructura y condiciones de seguridad para realizar actividades recreativas. "Tenemos dos parques de nieve habilitados, como son Penitentes y Los Puquios, que tienen toda la seguridad para poder utilizar, ya sea trineos o culipatín, y los esquís, por supuesto", sostuvo Testa.

La funcionaria reiteró el pedido de "solamente jugar en zonas habilitadas" y evitar las actividades fuera de pista, donde las condiciones del terreno pueden representar un riesgo para los visitantes.

Las autoridades insistieron, además, en la importancia de portar cadenas, llevar líquido anticongelante, abrigo extra e informarse antes de viajar sobre las condiciones climáticas y el estado de transitabilidad de las rutas.