La Dirección General de Escuelas que suspendió las clases presenciales del turno mañana en Uspallata, La Carrera, Manzano Histórico y otras localidades cordilleranas, extendió la medida para el turno tarde solo para la localidad de Las Heras.

Extendieron la suspensión de las clases presenciales en Uspallata por el mal tiempo.

La Dirección General de Escuelas (DGE) extendió la suspensión de clases presenciales para el turno tarde de este miércoles 22 de julio en Uspallata debido a las condiciones meteorológicas adversas pronosticadas para la jornada.

A primera hora de hoy también habían suspendido las clases del turno mañana de todos los niveles y modalidades ubicadas en Uspallata, Polvaredas, Punta de Vacas y Puente del Inca, en el departamento de Las Heras, además de La Carrera, en Tupungato, y Manzano Histórico, en Tunuyán.

Según informó la DGE, la decisión fue adoptada tras las recomendaciones de la Dirección de Defensa Civil, que advirtió sobre la presencia de nevadas, lluvias, fuertes vientos, temperaturas bajo cero e intransitabilidad de los caminos, condiciones que dificultan el traslado seguro de estudiantes, docentes y personal educativo.

Suspensión de clases presenciales en Uspallata, La Carrera y Manzano Histórico. Las clases continuarán de manera virtual Durante la suspensión de la presencialidad, las actividades escolares deberán desarrollarse mediante la plataforma Escuela Digital Mendoza, con el objetivo de garantizar la continuidad pedagógica mientras persistan las condiciones climáticas adversas.

En tanto, el resto de los establecimientos educativos de la provincia mantendrán el dictado de clases con total normalidad, ya que no presentan inconvenientes vinculados al estado del tiempo según el reporte oficial.