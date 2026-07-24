Es para mayores d 25 años. La iniciativa busca preparar e integrar a las y los aspirantes que aspiren a iniciar una carrera universitaria en el ciclo lectivo 2027. Las postulaciones estarán abiertas hasta el 31 de julio.

Oportunidad en la UNCUYO: abren inscripciones para ingresar a la universidad sin título secundario

La Universidad Nacional de Cuyo (UNCUYO) anunció la apertura de inscripciones para la segunda edición del Curso de Acompañamiento para Postulantes Mayores de 25 años, una propuesta pensada para personas que no hayan completado el nivel secundario pero deseen iniciar sus estudios universitarios en 2027.

El trayecto formativo tiene como meta brindar herramientas académicas clave y acompañar a los postulantes a lo largo del proceso de admisión. El curso se enmarca en el artículo 7 de la Ley de Educación Superior (LES) y en la ordenanza 111/2024 del Consejo Superior de la UNCUYO, normativas que garantizan el acceso a la educación universitaria a mayores de 25 años sin título secundario, siempre que acrediten preparación y experiencia laboral vinculadas a la carrera elegida.

Detalles del curso La capacitación comenzará el miércoles 12 de agosto y se extenderá durante seis semanas. Se dictará bajo una modalidad mixta:

Clases presenciales: los días miércoles por la mañana.

Encuentros virtuales: los días viernes. Requisitos y documentación requerida Para postularse, los aspirantes deben cumplir con las siguientes condiciones:

Tener 25 años cumplidos al momento de la inscripción.

Contar con los estudios primarios completos.

Acreditar experiencia laboral relacionada con la carrera elegida.

Contar con preparación específica vinculada a la propuesta académica (requisito excluyente). Al momento del registro, se deberá adjuntar en formato PDF o imagen:

DNI (frente y dorso).

Constancia de estudios primarios completos.

Documentación comprobatoria de experiencia laboral relacionada.

Curriculum vitae y certificados que respalden la preparación específica. Las solicitudes serán analizadas por una comisión integrada por representantes de las distintas facultades e institutos de la UNCUYO. De ser necesario, se podrá citar a los postulantes a una entrevista personal para profundizar sobre la información presentada. Cómo inscribirse El plazo para completar la inscripción estará abierto hasta el 31 de julio a través del formulario digital dispuesto por la institución. Consultas e informes: comunicarse vía correo electrónico a [email protected] o por teléfono a la oficina de Trayectorias Académicas al 4135000 (interno 4119).