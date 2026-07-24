La Doble Vía del Este entra en su etapa clave: firmaron el contrato para llevar la obra hasta la Ruta 7

La construcción de la Doble Vía del Este dio un nuevo paso con la firma del contrato para ejecutar la tercera etapa de la obra , un tramo considerado determinante porque extenderá la nueva autopista hasta las inmediaciones de la Ruta Nacional 7 y dejará pendiente únicamente el intercambiador que conectará ambos corredores.

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La Dirección Provincial de Vialidad y la empresa José Cartellone Construcciones Civiles formalizaron este martes el acuerdo para iniciar los trabajos, luego de que la firma resultara adjudicataria de la licitación con una oferta de $24.197.225.239,36 . La obra tendrá un plazo de ejecución de 20 meses y comenzará una vez concluidos los últimos trámites administrativos.

El nuevo segmento tendrá una extensión de seis kilómetros y unirá el Carril Centro con la Ruta 7 . Además de ser el más largo de los tres ejecutados hasta el momento, es también el más complejo desde el punto de vista técnico, ya que deberá resolver el cruce con las vías del ferrocarril y con la Ruta Provincial 50 , una de las arterias de mayor circulación del Este mendocino.

La obra será financiada con recursos del Fondo del Resarcimiento de la Promoción Industrial , el mismo mecanismo utilizado para sostener la segunda etapa que actualmente se encuentra en ejecución.

La Doble Vía del Este es una de las obras viales más importantes proyectadas para la región en las últimas décadas. Su objetivo es generar un corredor de alta capacidad que acompañe el crecimiento urbano y productivo de Rivadavia, Junín y San Martín , tres departamentos que concentran una parte importante de la actividad agrícola, agroindustrial y logística de Mendoza.

El proyecto comenzó a materializarse el año pasado con la inauguración del primer tramo, de cuatro kilómetros, entre calle Falucho, en Rivadavia, y la Ruta Provincial 60, en Junín.

Actualmente se ejecuta la segunda etapa, de 2,7 kilómetros, que prolongará la traza hasta el Carril Centro.

Con el contrato firmado ahora, la Provincia asegura la continuidad de los trabajos hasta las puertas de la Ruta Nacional 7. Una vez concluido ese tramo, sólo restará construir el intercambiador vial que permitirá la conexión definitiva con el corredor internacional.

Ese distribuidor ya fue anunciado por el gobernador Alfredo Cornejo durante la apertura de sesiones ordinarias de la Legislatura, el pasado 1 de mayo, cuando anticipó el próximo llamado a licitación.

Los cruces que definirán el funcionamiento del corredor

A diferencia de los dos tramos anteriores, esta etapa deberá atravesar dos puntos considerados críticos para la circulación.

Uno será el cruce ferroviario, donde la nueva traza deberá convivir con la infraestructura existente. El otro será la Ruta Provincial 50, eje de comunicación entre San Martín, Palmira, Junín y Rivadavia y uno de los caminos con mayor tránsito diario de la región.

La resolución de esos cruces permitirá que el futuro corredor funcione de manera continua desde Rivadavia hasta la Ruta Nacional 7, evitando buena parte del tránsito que hoy circula por caminos urbanos o rurales.

Segunda y tercera etapa de la obra de la Doble Vía del Este. Gentileza Sara Pfaab

Una obra pensada para el crecimiento del Este

La Doble Vía del Este nació como respuesta al incremento sostenido del tránsito entre los tres departamentos. El desarrollo de nuevos barrios, el crecimiento industrial y el aumento del transporte de cargas hicieron que la infraestructura vial existente comenzara a mostrar limitaciones hace varios años.

La nueva autopista apunta a mejorar la seguridad vial, reducir los tiempos de viaje y ofrecer una conexión más eficiente entre las zonas productivas del Este y el principal corredor bioceánico del país.

Su importancia también quedó reforzada por otros proyectos impulsados en la región, como el desarrollo del Parque de Servicios e Industrias Palmira (PASIP) y la creación del Polo Logístico del Este, pensado precisamente para aprovechar la cercanía con la Ruta 7 y el ferrocarril.

En paralelo con la renovación de la Ruta 7

El avance de la Doble Vía coincide con otro proyecto de infraestructura de gran escala: la ampliación y reconstrucción de la Ruta Nacional 7.

Aunque se trata de obras independientes, ambas apuntan a fortalecer la conectividad del corredor bioceánico y mejorar la vinculación del Este mendocino con el principal eje de transporte de cargas de la provincia.

Con la firma del contrato de esta tercera etapa, la Doble Vía del Este supera una nueva instancia administrativa y se acerca a completar su recorrido principal. Si los plazos previstos se cumplen, dentro de poco menos de dos años la nueva autopista llegará hasta la Ruta 7, quedando pendiente únicamente el distribuidor vial que terminará de integrar el corredor con el acceso internacional.