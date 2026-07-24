24 de julio de 2026 - 08:40

Se viene un fin de semana de sol y Zonda en el llano, mientras esperan "varios días" de estabilidad en alta montaña

Las nevadas leves continúan afectando la cordillera mendocina y mantienen restricciones en rutas de montaña, permanece transitable hasta Uspallata. Se prevén ventanas de buen tiempo entre el 24, 26 y 29 de julio, mientras que las condiciones meteorológicas mejorarían de manera sostenida a partir del 4 de agosto.

Se registrarán nevadas leves en alta montaña entre el 24 y el 26 de julio

Se registrarán nevadas leves en alta montaña entre el 24 y el 26 de julio

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Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

Las precipitaciones níveas continúan afectando distintos sectores de la cordillera mendocina, especialmente en Las Heras, Luján de Cuyo y el Valle de Uco, aunque se espera una mejora gradual de las condiciones durante los próximos días.

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De acuerdo con el pronóstico, se registrarán nevadas leves en alta montaña entre el 24 y el 26 de julio, con una nueva inestabilidad prevista para el 29 de julio. Entre estos eventos habrá ventanas de buen tiempo, lo que permitirá avanzar con las tareas de mantenimiento y despeje de caminos.

En el corredor internacional, la circulación permanece habilitada hasta Uspallata, mientras que las autoridades monitorean la evolución de las condiciones meteorológicas para definir la reapertura de los tramos de alta montaña.

Las perspectivas son más alentadoras a partir del 4 de agosto, cuando se espera un período de varios días con estabilidad, favoreciendo la transitabilidad y las tareas operativas en la zona cordillerana.

Pronóstico extendido en Mendoza

Para este viernes 24 de julio se espera una jornada algo nublada, con ascenso de la temperatura, vientos leves del noreste y sin precipitaciones en cordillera, con una máxima de 17°C y mínima de 4°C.

El sábado 25 se prevé poca nubosidad y nevadas ligeras en cordillera, con temperaturas entre 6°C y 18°C.

En tanto, el domingo 26 continuará la escasa nubosidad, con viento Zonda en el llano y nuevas nevadas leves en alta montaña, alcanzando una máxima de 22°C y una mínima de 7°C.

Las autoridades recomiendan extremar las precauciones al conducir debido a la probable formación de bancos de niebla por sectores, además de respetar las restricciones vigentes y portar cadenas en los tramos donde son obligatorias.

Estado de las rutas provinciales

La Dirección Provincial de Vialidad informó este viernes 24 de julio el siguiente estado de los caminos de montaña:

  • Ruta Provincial 52: transitable desde el Gran Mendoza hasta el segundo mirador, pasando por Villavicencio, y también desde Uspallata hasta Agua de la Zorra, con portación obligatoria de cadenas. El tramo comprendido entre el segundo mirador y Agua de la Zorra permanece intransitable por acumulación de nieve y hielo.
  • Ruta Provincial 89 (Vallecitos): habilitada únicamente para vehículos 4x4, con uso obligatorio de cadenas desde El Chacay hacia arriba. Hay abundante nieve, hielo y maquinaria trabajando.
  • Ruta Provincial 13: transitable desde Uspallata hasta el Cerro Siete Colores, con portación obligatoria de cadenas.
  • Ruta Provincial 222 (Las Leñas): transitable hasta el centro de esquí con uso obligatorio de cadenas. Equipos viales continúan realizando tareas de despeje.

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