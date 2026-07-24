Se viene un fin de semana de sol y Zonda en el llano, mientras esperan "varios días" de estabilidad en alta montaña

Las precipitaciones níveas continúan afectando distintos sectores de la cordillera mendocina, especialmente en Las Heras, Luján de Cuyo y el Valle de Uco, aunque se espera una mejora gradual de las condiciones durante los próximos días.

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Emiten alerta por nevadas y viento Zonda en Mendoza: cuáles son las zonas afectadas

De acuerdo con el pronóstico, se registrarán nevadas leves en alta montaña entre el 24 y el 26 de julio , con una nueva inestabilidad prevista para el 29 de julio . Entre estos eventos habrá ventanas de buen tiempo , lo que permitirá avanzar con las tareas de mantenimiento y despeje de caminos.

En el corredor internacional, la circulación permanece habilitada hasta Uspallata , mientras que las autoridades monitorean la evolución de las condiciones meteorológicas para definir la reapertura de los tramos de alta montaña.

Las perspectivas son más alentadoras a partir del 4 de agosto , cuando se espera un período de varios días con estabilidad , favoreciendo la transitabilidad y las tareas operativas en la zona cordillerana.

Para este viernes 24 de julio se espera una jornada algo nublada, con ascenso de la temperatura, vientos leves del noreste y sin precipitaciones en cordillera , con una máxima de 17°C y mínima de 4°C .

El sábado 25 se prevé poca nubosidad y nevadas ligeras en cordillera, con temperaturas entre 6°C y 18°C.

En tanto, el domingo 26 continuará la escasa nubosidad, con viento Zonda en el llano y nuevas nevadas leves en alta montaña, alcanzando una máxima de 22°C y una mínima de 7°C.

Las autoridades recomiendan extremar las precauciones al conducir debido a la probable formación de bancos de niebla por sectores, además de respetar las restricciones vigentes y portar cadenas en los tramos donde son obligatorias.

Estado de las rutas provinciales

La Dirección Provincial de Vialidad informó este viernes 24 de julio el siguiente estado de los caminos de montaña: