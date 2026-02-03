3 de febrero de 2026 - 14:58

Retiran del mercado 9 cosméticos para niños tras inspecciones de la Anmat: conocé cuáles son

Las inspecciones realizadas en la Ciudad de Buenos Aires revelaron graves irregularidades sanitarias. Los artículos alcanzados están asociados a personajes infantiles.

Anmat retiró del mercado 9 cosméticos para niños tras inspecciones.

Los Andes | Redacción Sociedad
La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) ordenó la prohibición de nueve cosméticos infantiles que se vendían en el país luego de detectar graves irregularidades sanitarias durante inspecciones realizadas en la Ciudad de Buenos Aires.

La medida alcanza a productos destinados a niños y apunta a prevenir posibles riesgos para la salud. La disposición 221/2026, publicada en el Boletín Oficial, prohíbe el uso, la comercialización, la publicidad, la publicación en plataformas de venta online y la distribución en todo el país de estos productos.

La decisión surgió tras controles preventivos efectuados por personal del Servicio de Productos Cosméticos e Higiene Personal en distintos locales porteños.

Cosmésticos prohíbidos por la Anmat

Durante los operativos, se detectaron sets de belleza, perfumes y esmaltes infantiles que no contaban con los registros sanitarios correspondientes ni con el rotulado exigido por la normativa vigente.

Entre los artículos alcanzados por la prohibición hay kits de maquillaje, set de belleza, una base líquida con color y un perfume, todos asociados a personajes infantiles. Los productos retirados del mercado son:

  • Kit de belleza Pequeña Pupina, conteniendo paleta de sombras, esmalte y labiales, industria argentina.
  • Set de belleza Labubus sin marca, conteniendo una paleta de cuatro sombras, industria argentina.
  • Juego maquillaje artístico Lilo & Stitch, conteniendo paleta de sombras, esmalte y labiales, cont. neto 12 g, industria argentina.
  • Set de belleza marca Disney Princesses, conteniendo dos rubores, un labial y un esmalte, industria argentina.
  • Set de belleza marca Piku, conteniendo una paleta de sombras, industria argentina.
  • Set de belleza marca My little pony, conteniendo un esmalte y dos labiales, industria argentina.
  • Base líquida con color marca Biggerwove, en envase rosa con dibujo y forma de oso.
  • Set de maquillaje en estuche plegable Make up hello kitty, conteniendo paleta de sombras y rubores, cont. neto 28 g, vencimiento: 12/29.
  • Perfume con vaporizador“Sunshine, cont. neto 88 ml.

Desde la Anmat explicaron que la falta de registros impide verificar si los cosméticos fueron elaborados en establecimientos habilitados y bajo condiciones higiénico-sanitarias adecuadas. Además, al no contar con información sobre su composición, no se puede garantizar que los ingredientes sean seguros para la piel de los niños.

