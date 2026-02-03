Retiran del mercado 9 cosméticos para niños tras inspecciones de la Anmat: conocé cuáles son

Las inspecciones realizadas en la Ciudad de Buenos Aires revelaron graves irregularidades sanitarias. Los artículos alcanzados están asociados a personajes infantiles.

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) ordenó la prohibición de nueve cosméticos infantiles que se vendían en el país luego de detectar graves irregularidades sanitarias durante inspecciones realizadas en la Ciudad de Buenos Aires.

La medida alcanza a productos destinados a niños y apunta a prevenir posibles riesgos para la salud. La disposición 221/2026, publicada en el Boletín Oficial, prohíbe el uso, la comercialización, la publicidad, la publicación en plataformas de venta online y la distribución en todo el país de estos productos.

La decisión surgió tras controles preventivos efectuados por personal del Servicio de Productos Cosméticos e Higiene Personal en distintos locales porteños.

Cosmésticos prohíbidos por la Anmat Durante los operativos, se detectaron sets de belleza, perfumes y esmaltes infantiles que no contaban con los registros sanitarios correspondientes ni con el rotulado exigido por la normativa vigente.

Entre los artículos alcanzados por la prohibición hay kits de maquillaje, set de belleza, una base líquida con color y un perfume, todos asociados a personajes infantiles. Los productos retirados del mercado son: