Alcohol al volante: detenido por conducir borracho un Jeep Barbie de juguete en plena hora pico

El insólito episodio ocurrió en Prince George y derivó en una prohibición de conducir por 90 días, además de una citación judicial para diciembre.

La Policía de Canadá detuvo a un hombre que circulaba en un Jeep Wrangler Barbie Power Wheels

La Policía de Canadá detuvo a un hombre que circulaba en un Jeep Wrangler Barbie Power Wheels

Por Redacción

Un insólito episodio sorprendió a los vecinos de Prince George, en Columbia Británica, Canadá, cuando la Policía detuvo a un hombre que circulaba en un Jeep Wrangler Barbie Power Wheels durante la hora pico de la mañana. El hecho ocurrió el viernes 5 de septiembre alrededor de las 9, en medio del intenso tráfico de la Decimoquinta Avenida, cerca de Nicholson Street.

detenid02
El hecho ocurrió el viernes 5 de septiembre alrededor de las 9.

El hecho ocurrió el viernes 5 de septiembre alrededor de las 9.

Según informó la Real Policía Montada de Canadá (PGRCMP), el vehículo en cuestión es un modelo diseñado para niños de 3 a 7 años, con un peso máximo de 60 kilos y una velocidad tope de apenas ocho kilómetros por hora. Pese a esas limitaciones, el hombre se incorporó al flujo vehicular, lo que generó una situación peligrosa.

Ebrio y con la licencia suspendida

Durante la detención, los agentes detectaron que el conductor presentaba signos de estar bajo los efectos del alcohol. Fue sometido a dos pruebas de alcoholemia, ambas con resultado positivo y por encima del límite legal. Además, se constató que tenía la licencia suspendida, lo que agravó la infracción.

detenido
El hombre fue arrestado y acusado de conducir sin permiso.

El hombre fue arrestado y acusado de conducir sin permiso.

El hombre fue arrestado y acusado de conducir sin permiso. Las autoridades le impusieron una prohibición de conducir por 90 días y fijaron una cita judicial para diciembre.

