Alta montaña: un conductor resultó gravemente herido tras volcar y quedar atrapado en su auto

Un hombre de 74 años resultó gravemente herido tras volcar en la Ruta 7

Este jueves un hombre de 74 años sufrió un grave accidente y resultó gravemente herido tras volcar y quedar atrapado en el vehículo que conducía sobre la Ruta 7, a la altura del kilómetro 1171, en Uspallata.

Según informaron fuentes policiales, el hecho ocurrió alrededor de las 13:30 y fue alertado a través de un llamado que advertía sobre un auto volcado y su conductor atrapado en el interior.

Al llegar al lugar, personal policial confirmó que se trataba de un Toyota Corolla blanco, que había quedado al costado de la ruta con las ruedas hacia arriba tras perder el dominio y volcar por causas que aún se investigan.

Mientras que el conductor fue encontrado inconsciente dentro del auto. Minutos después arribó una ambulancia del Servicio Coordinado de Emergencias (SEC), quien asistió al herido y lo trasladó con politraumatismos al hospital local.

También se hizo presente personal de Tránsito Municipal de GUM Las Heras, con la intención de realizar un test de alcoholemia. Sin embargo, debido al estado del conductor, la prueba no pudo llevarse a cabo en ese momento.