Rescatan a dos mujeres que estaban cautivas y detienen al presunto agresor: impactante video del operativo

Dos mujeres, de 23 y 38 años, fueron liberadas en Córdoba tras haber permanecido en cautiverio en una vivienda del barrio Villa Richardson. Durante el operativo, la Policía detuvo a un hombre de 28 años acusado de mantenerlas privadas de la libertad.
Las víctimas presentaban lesiones visibles y signos de maltrato. La denuncia surgió luego de que una de ellas lograra llegar a un centro de salud, donde contó que había sido agredida por su pareja, lo que activó la investigación policial.
Con tareas de vigilancia y recolección de pruebas, la Dirección General de Investigadores Criminales avanzó en la causa hasta que se ordenó un procedimiento en el domicilio señalado.
El allanamiento se llevó adelante en una casa de la calle José Iriarte al 1800, donde los agentes confirmaron la situación de encierro. Allí rescataron a las mujeres y arrestaron al presunto responsable.
Según los primeros datos, las víctimas habrían sufrido golpes, amenazas y hostigamiento permanente. Los informes preliminares indicaron que ambas mujeres exhibían diferentes tipos de lesiones compatibles con situaciones de violencia reciente.
Tras ser asistidas, fueron trasladadas a sede judicial para quedar bajo resguardo de las autoridades competentes. Finalmente, el detenido quedó a disposición de la Justicia y enfrenta cargos por violencia de género y privación ilegítima de la libertad.
La Dirección General de Investigaciones Criminales continúa por estas horas abocada a la pesquisa para esclarecer completamente las circunstancias del caso y determinar si existen otros episodios previos vinculados al acusado, según informó Infobae.