11 de septiembre de 2025 - 18:50

Rescatan a dos mujeres que estaban cautivas y detienen al presunto agresor: impactante video del operativo

El operativo inició a partir de la denuncia de una de las víctimas, quien fue a un centro de salud y contó que su pareja la había agredido. Así fue el rescate.

Así fue el rescate de dos mujeres en cautiverio en Córdoba.&nbsp;

Así fue el rescate de dos mujeres en cautiverio en Córdoba. 

Foto:

Captura de video
Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

Dos mujeres, de 23 y 38 años, fueron liberadas en Córdoba tras haber permanecido en cautiverio en una vivienda del barrio Villa Richardson. Durante el operativo, la Policía detuvo a un hombre de 28 años acusado de mantenerlas privadas de la libertad.

Leé además

Hallaron los cuerpos de un padre y su hijo de tres años en Capilla del Monte 

Hallaron los cuerpos de un padre y su hijo de 3 años luego de estar desaparecidos más de 24 horas

Por Redacción Policiales
Un hombre de 74 años resultó gravemente herido tras volcar en la Ruta 7

Alta montaña: un conductor resultó gravemente herido tras volcar y quedar atrapado en su auto

Por Redacción Policiales

Las víctimas presentaban lesiones visibles y signos de maltrato. La denuncia surgió luego de que una de ellas lograra llegar a un centro de salud, donde contó que había sido agredida por su pareja, lo que activó la investigación policial.

Video del rescate

Con tareas de vigilancia y recolección de pruebas, la Dirección General de Investigadores Criminales avanzó en la causa hasta que se ordenó un procedimiento en el domicilio señalado.

El allanamiento se llevó adelante en una casa de la calle José Iriarte al 1800, donde los agentes confirmaron la situación de encierro. Allí rescataron a las mujeres y arrestaron al presunto responsable.

Embed

Según los primeros datos, las víctimas habrían sufrido golpes, amenazas y hostigamiento permanente. Los informes preliminares indicaron que ambas mujeres exhibían diferentes tipos de lesiones compatibles con situaciones de violencia reciente.

Tras ser asistidas, fueron trasladadas a sede judicial para quedar bajo resguardo de las autoridades competentes. Finalmente, el detenido quedó a disposición de la Justicia y enfrenta cargos por violencia de género y privación ilegítima de la libertad.

La Dirección General de Investigaciones Criminales continúa por estas horas abocada a la pesquisa para esclarecer completamente las circunstancias del caso y determinar si existen otros episodios previos vinculados al acusado, según informó Infobae.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

la negociadora del GRIS Rocío Conti ( de espalda) junto a autoridades del Ministerio de Seguridad y Justicia. Gentileza Gobierno de Mendoza.

Así fue la negociación con la nena en La Paz: estuvieron a punto de neutralizarla con una bomba lumínica

Por Oscar Guillén
Cajeras de un supermercado daban a los clientes sus propios alias y se robaron $7 millones.

Cajeras de un supermercado daban a los clientes sus propios alias y se robaron $7 millones

Por Redacción Policiales
El terrorífico relato de una alumna de La Paz

El terrorífico relato de una alumna de La Paz: "Me puso el arma en la cabeza y se reía"

Por Redacción Sociedad
tragedia: una nina de 14 anos asesino de una punalada a su vecina en medio de una disputa familiar

Tragedia: una niña de 14 años asesinó de una puñalada a su vecina en medio de una disputa familiar

Por Redacción Policiales